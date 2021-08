David Goffin gaat de boot in bij comeback in Cincinnati: "Ik kom van heel ver"

Goffin blesseerde zich op 14 juni tijdens het grastoernooi in het Duitse Halle aan zijn enkel en miste daardoor Wimbledon en de Olympische Spelen. De Belgische nummer één was in 2019 nog verliezend finalist in Cincinnati.

Na 1 uur en 17 minuten tennis in twee sets stonden de 6-3 en 6-3-cijfers op het scorebord. Voor Pella is het nog maar zijn 4e overwinning van het seizoen. Hij neemt het in de 2e ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Fabio Fognini (ATP-36) en de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP-42).

Onze 30-jarige landgenoot, het 15e reekshoofd, moest in de 1e ronde van het ATP Masters 1.000-toernooi in Cincinnati (hardcourt/3.028.140 dollar) zijn meerdere erkennen in de Argentijn Guido Pella (ATP-93).

"Het is nooit evident om terug te komen na een blessure"

"Ik kom van heel ver, verder kan niet. Ik ben vooral blij de competitie te kunnen hernemen", vertelde Goffin aan persagentschap Belga. "We moeten nu vertrouwen hebben in het proces van heropbouw", legde hij uit. "Ik verwachtte niet meteen al mijn matchen te kunnen winnen. Het is nooit evident wanneer je terugkeert uit een blessure, vooral aan de enkel. Er is altijd een beetje angst."



"Het was van bij het begin een moeilijke match. Pella was uiteindelijk een beetje beter in alle facetten van het spel. Ik had mijn goede momenten, serveerde zeer goed de hele match, maar had moeite met mijn returns. Daar moet ik nog aan werken. Hij bewoog heel goed en ik maakte te veel directe fouten. Dat kost me de overwinning."

"Mijn enkel was in orde", zei Goffin nog. "Fysiek gaat het goed. Dat is het belangrijkste punt van vandaag, want we hebben hard gewerkt aan mijn fysieke toestand. Ik heb nu vooral nood aan trainingsdagen met de beste spelers, wedstrijden met de beste spelers."





"De uitnodiging voor Winston-Salem valt op het juiste moment. Dat geeft me nog meer matchritme voor de US Open. Ik heb geen echte verwachtingen. Ik probeer er competitief te zijn, want dat ben ik op dit moment nog niet."