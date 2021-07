David Goffin zegt af voor Olympische Spelen: "Niet voldoende hersteld"

Het zit Goffin dit jaar niet mee. Op een zeldzame uitschieter na ging de nummer 20 van de wereld vaak snel uit de toernooien. Op de Australian Open en Roland Garros ging hij er telkens in de eerste ronde uit.



In Wimbledon speelde hij zelfs niet, nadat hij half juni uitgegleden was op het gras in Halle. Hij liep een blessure op aan zijn rechterenkel, die hem nog altijd parten speelt en hem dus ook noopt om af te zeggen voor Tokio.

"Ik had een microscheurtje in mijn bot en een scheurtje in mijn enkelligament", gaf Goffin vandaag uitleg op een zoommeeting. "Ik zat 2,5 week geïmmobiliseerd in een steunschoen, sinds een week ben ik weer aan het trainen, waarbij testen hebben uitgewezen dat het niet mogelijk is om deel te nemen."

De 30-jarige Goffin deed mee aan de Spelen in Londen en Rio met respectievelijk een eerste ronde en derde ronde als eindstation.



Hij komt bij een lange lijst van tennissende afwezigen voor Tokio: onder meer Rafael Nadal, Dominic Thiem en Stan Wawrinka bij de mannen en Simona Halep, Serena Williams en Bianca Andreescu bij de vrouwen. Deels door blessures, deels door coronavrees.

Van Belgische zijde mist ook Kirsten Flipkens de Spelen met een enkelblessure.