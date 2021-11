Sébastien Ogier wint 8e keer WK rally na zege in Monza, Neuville is 4e

13:35 13 uur 35.

13:30 13 uur 30. Ogier wereldkampioen voor Evans, Neuville 4e. Sébastien Ogier (Toyota) heeft zijn achtste titel in het WK rally veroverd. De Fransman stelde zijn eerste plaats in de WK-stand veilig door de laatste rally op zijn naam te schrijven. Thierry Neuville (Hyundai) won vanochtend alle 3 de ritten en eindigde in Italië als vierde. De Brit Elfyn Evans (Toyota) eindigde als tweede in Monza en is vicewereldkampioen. De Spanjaard Dani Sordo (Hyundai) maakte het podium in Italië compleet, voor Neuville. Toyota won ook de constructeurstitel.



Thierry Neuville (Hyundai) won vanochtend alle 3 de ritten en eindigde in Italië als vierde.



De Brit Elfyn Evans (Toyota) eindigde als tweede in Monza en is vicewereldkampioen. De Spanjaard Dani Sordo (Hyundai) maakte het podium in Italië compleet, voor Neuville.



Toyota won ook de constructeurstitel.

18:51 18 uur 51. Ogier ligt nog op koers voor wereldtitel. Sébastien Ogier staat opnieuw aan de leiding in de Rally di Monza. De Fransman heeft een minieme voorsprong van een halve seconde op zijn Toyota-ploegmaat Elfyn Evans. Ogier en Evans speelden de hele dag haasje-over. Bij deze stand verovert Sébastien Ogier morgen/zondag zijn achtste wereldtitel en bezorgt hij, samen met Elfyn Evans, zijn werkgever Toyota de wereldtitel bij de constructeurs.





18:48 18 uur 48. Foutje kost Neuville zijn derde plaats. Het Toyota-duo Ogier-Evans gaat twee Hyundai's vooraf. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) is derde, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) is gezakt naar de vierde plaats. De Toyota's zijn een maatje te sterk voor de Hyundai's. Na zijn foutje van deze ochtend probeert Neuville de kloof op de derde plaats van teamgenoot Dani Sordo te dichten. "Zolang Dani geen fout maakt, gaat me dat niet lukken. Morgen ga ik genieten van de laatste klassementsritten met deze wagen", zei Neuville aan de finish.

De Toyota's zijn een maatje te sterk voor de Hyundai's. Na zijn foutje van deze ochtend probeert Neuville de kloof op de derde plaats van teamgenoot Dani Sordo te dichten. "Zolang Dani geen fout maakt, gaat me dat niet lukken. Morgen ga ik genieten van de laatste klassementsritten met deze wagen", zei Neuville aan de finish.

19:52 19 uur 52. Ik kende een goede ochtend in de bergen. In de namiddag had ik een klein probleempje met de remmen, maar al bij al was het een goede dag. In de bergritten van morgen wacht mij nog een pak werk. Sébastien Ogier.

19:51 19 uur 51. Evans zet druk bij Ogier. Elfyn Evans heeft in zijn Toyota Yaris de eerste wedstrijddag van de Rally van Monza, de slotwedstrijd van het WK rally, als leider afgesloten. Evans heeft een kleine voorsprong van 1,4 seconden op eerste achtervolger en WK-leider Sébastien Ogier. Thierry Neuville volgt als derde. In de voormiddag, met vier ritten in de Italiaanse Alpen, domineerde Ogier. In de namiddag was Evans de beste, al profiteerde hij ook van een remprobleem bij Ogier in de vijfde rit. Thierry Neuville was, zoals nogal wat rijders, vrijdagochtend op zoek naar grip op het vochtige parcours. In de namiddag vond hij zijn ritme en won hij ook een rit. In de stand volgt hij op de derde plaats, op 21,6 seconden. Met zijn leidersplaats blijft Evans druk zetten op Ogier, die in de WK-stand 17 punten meer heeft dan de Brit. Door zijn voorlopige tweede plaats blijft Ogier wel comfortabel aan de leiding. Enkel pech lijkt hem dit weekend nog van een achtste wereldtitel te kunnen houden. Zaterdag staan er zes klassementsritten op het programma.



12:27 12 uur 27. Ogier ongenaakbaar. Niets of niemand lijkt Sébastien Ogier van 8e wereldtitel te kunnen houden. In de slotwedstrijd in Monza haalde hij al vanaf de eerste rit de hamer boven. Ploegmaat Elfyn Evans kan halverwege de eerste dag nog enigszins gelijke tred houden, Thierry Neuville moet al bijna een halve minuut goedmaken, een eeuwigheid in de rallysport.

20:28 20 uur 28. Neuville: "We hadden niet altijd alles in eigen hand". Voor de wereldtitel is Thierry Neuville, de 3e in de stand, uitgeteld. "Ik ben heel tevreden met de prestaties die we hebben neergezet. Van het eindresultaat ben ik minder tevreden", zegt de Belg. "Ik had het gevoel dat ik dit jaar meer controle had, dat ik bijna altijd een goed ritme vond. Samen met Martijn, met wie ik volgend jaar ook blijf samenwerken, waren we erg consistent. We hebben vaak op het podium gestaan en tot dusver twee rally's gewonnen." "Maar er waren ook momenten waar we minder gelukkig waren, zoals in Kenia, Portugal en ook wel Griekenland. Zonder de technische opgaves zou het eindresultaat beter zijn geweest. We hadden niet altijd alles in eigen hand. Maar, het is wat het is."



"Ik had het gevoel dat ik dit jaar meer controle had, dat ik bijna altijd een goed ritme vond. Samen met Martijn, met wie ik volgend jaar ook blijf samenwerken, waren we erg consistent. We hebben vaak op het podium gestaan en tot dusver twee rally's gewonnen."



"Maar er waren ook momenten waar we minder gelukkig waren, zoals in Kenia, Portugal en ook wel Griekenland. Zonder de technische opgaves zou het eindresultaat beter zijn geweest. We hadden niet altijd alles in eigen hand. Maar, het is wat het is."

20:26 20 uur 26. Het klopt dat dit voor mezelf en mijn copiloot Julien het einde van een hoofdstuk is. Maar ik probeer om vanaf donderdag gewoon mijn job te doen. Het doel is om wereldkampioen te worden. Dat is ook de best mogelijke manier om te eindigen. Ik heb alles in handen, maar het is nog niet voorbij. Maar in tegenstelling tot vorig jaar sta ik er nu een pak beter voor. Toen had ik veertien punten achterstand, nu heb ik een voorsprong van zeventien punten. Maar niets is beslist. We moeten gefocust blijven. WK-leider Sébastien Ogier.