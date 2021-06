15:27 15 uur 27. Neuville ontgoocheld voor team. Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) eindigden als derde. Maar een echt zorgenvrij weekend kenden de Belgen niet, al was de snelste tijd in de Power Stage toch een beetje een troost. In de WK-tussenstand loopt leider Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) verder weg. De kloof bedraagt nu 29 punten. De afgelopen 5 jaar won er 4 keer een Hyundai in Sardinië. Neuville was in 2016 en 2018 de beste. Voor een derde zege op het Italiaanse eiland kwam hij dit weekend nooit in aanmerking. "Er zijn dit weekend enkele dingen samengekomen die niet helemaal werkten zoals wij dat zouden gewild hebben", begon Neuville zijn uitleg. "Ik wil iedereen binnen het team bedanken voor het werk, vooral de mecaniciens. Na de rally van Portugal hadden ze maar anderhalve werkdag om de wagens te herstellen. Zij hebben prachtig werk afgeleverd. Ik vind het jammer dat ik die inzet niet heb kunnen belonen met een overwinning. Maar na een teleurstellend weekend kan ik hen wel een podium aanbieden. Ik ben er zeker van dat er zich betere tijden zullen aandienen." . Neuville ontgoocheld voor team Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) eindigden als derde. Maar een echt zorgenvrij weekend kenden de Belgen niet, al was de snelste tijd in de Power Stage toch een beetje een troost. In de WK-tussenstand loopt leider Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) verder weg. De kloof bedraagt nu 29 punten.



De afgelopen 5 jaar won er 4 keer een Hyundai in Sardinië. Neuville was in 2016 en 2018 de beste. Voor een derde zege op het Italiaanse eiland kwam hij dit weekend nooit in aanmerking. "Er zijn dit weekend enkele dingen samengekomen die niet helemaal werkten zoals wij dat zouden gewild hebben", begon Neuville zijn uitleg.

"Ik wil iedereen binnen het team bedanken voor het werk, vooral de mecaniciens. Na de rally van Portugal hadden ze maar anderhalve werkdag om de wagens te herstellen. Zij hebben prachtig werk afgeleverd. Ik vind het jammer dat ik die inzet niet heb kunnen belonen met een overwinning. Maar na een teleurstellend weekend kan ik hen wel een podium aanbieden. Ik ben er zeker van dat er zich betere tijden zullen aandienen."

13:41 13 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1401498213643866112

13:41 13 uur 41. Neuville eindigt op 3e plek. Thierry Neuville bleef ondanks zijn 2e ritzege op Sardinië op de 3e plek hangen, achter Elfyn Evans. Hyundai is meestal de snelste in de WK-manches, maar door individuele fouten van het team moeten ze voorlopig vrede nemen met één zege in de Arctic Rally. Toyota maakte dankbaar gebruik van de fouten van Hyundai en won vier van de vijf rally's. Sébastien Ogier is in zijn afscheidsseizoen met drie zeges in vijf rally's bijzonder sterk op dreef. Dat kan ook gezegd worden van Thierry Neuville, die met Martijn Wydaeghe begin dit seizoen een nieuwe corijder kreeg. Samen eindigden ze in vier rally's telkens als derde. Eind deze maand krijgt Neuville een nieuwe kans in Kenia. Dan keert de Safari Rally na 19 jaar terug op het hoogste niveau. . Neuville eindigt op 3e plek Thierry Neuville bleef ondanks zijn 2e ritzege op Sardinië op de 3e plek hangen, achter Elfyn Evans. Hyundai is meestal de snelste in de WK-manches, maar door individuele fouten van het team moeten ze voorlopig vrede nemen met één zege in de Arctic Rally.



Toyota maakte dankbaar gebruik van de fouten van Hyundai en won vier van de vijf rally's. Sébastien Ogier is in zijn afscheidsseizoen met drie zeges in vijf rally's bijzonder sterk op dreef. Dat kan ook gezegd worden van Thierry Neuville, die met Martijn Wydaeghe begin dit seizoen een nieuwe corijder kreeg. Samen eindigden ze in vier rally's telkens als derde.



Eind deze maand krijgt Neuville een nieuwe kans in Kenia. Dan keert de Safari Rally na 19 jaar terug op het hoogste niveau.

13:38 13 uur 38. Ogier blijft indruk maken in afscheidsseizoen. Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) staat zeker niet op de rem in zijn afscheidsseizoen. De Fransman heeft voor de 4e keer de rally van Sardinië gewonnen, zijn derde zege van het seizoen na Monte Carlo en Kroatië. Met zijn 52e zege uit zijn carrière loopt Ogier verder uit in de WK-stand op ploegmaat Elfyn Evans, die net als in Portugal vrede moest nemen met de 2e plaats. Ogier had al een stevige voorsprong opgebouwd op Sardinië en kwam niet meer in de problemen op de slotdag. Evans won de 1e en 3e klassementsrit van de slotdag, Thierry Neuville de 2e, maar het klassement lag al vast. Daar kon de overwinning van Neuville in de Power Stage ook niets meer aan veranderen. De Belg verdiende zo wel 5 extra WK-punten. . Ogier blijft indruk maken in afscheidsseizoen Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) staat zeker niet op de rem in zijn afscheidsseizoen. De Fransman heeft voor de 4e keer de rally van Sardinië gewonnen, zijn derde zege van het seizoen na Monte Carlo en Kroatië.



Met zijn 52e zege uit zijn carrière loopt Ogier verder uit in de WK-stand op ploegmaat Elfyn Evans, die net als in Portugal vrede moest nemen met de 2e plaats.



Ogier had al een stevige voorsprong opgebouwd op Sardinië en kwam niet meer in de problemen op de slotdag. Evans won de 1e en 3e klassementsrit van de slotdag, Thierry Neuville de 2e, maar het klassement lag al vast. Daar kon de overwinning van Neuville in de Power Stage ook niets meer aan veranderen. De Belg verdiende zo wel 5 extra WK-punten.

13:36 13 uur 36. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1401526701348298752

13:35 13 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1401507166142468104

06-06-2021 06-06-2021.

19:34 19 uur 34. Sébastien Ogier begint morgen als leider aan de slotdag. De Franse WK-leider liet geen steken vallen, concurrent Hyundai wel. Na Ott Tänak vanochtend moest deze namiddag Dani Sordo de strijd staken. 4 ritten voor het einde staat Ogier dus stevig aan de leiding. Door het wegvallen van Tänak en Sordo staat Thierry Neuville voorlopig 3e. . Sébastien Ogier begint morgen als leider aan de slotdag. De Franse WK-leider liet geen steken vallen, concurrent Hyundai wel. Na Ott Tänak vanochtend moest deze namiddag Dani Sordo de strijd staken. 4 ritten voor het einde staat Ogier dus stevig aan de leiding. Door het wegvallen van Tänak en Sordo staat Thierry Neuville voorlopig 3e.

13:45 Opgave voor Ott Tänak. 13 uur 45. Opgave voor Ott Tänak. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1401128360085012480

13:45 13 uur 45. Tänak verspeelt zijn leidersplaats na pech. Halfweg de voorlaatste dag heeft de Rally van Sardinië een nieuwe leider: Sébastien Ogier heeft het stokje overgenomen. De Fransman profiteerde van een portie pech bij Ott Tänak, die de regie tot dusver in handen had. De Est had een voorsprong van 40 seconden op Ogier bij het aansnijden van de 12e opdracht, de laatste van het ochtendblok. Maar Tänak tikte een stuk van het decor aan en moest zijn wagen parkeren. Zevenvoudig wereldkampioen Ogier, die al 3 keer won op Sardinië, gaat in het voorlopige klassement nu Sordo, Evans en Neuville vooraf. Zaterdagnamiddag staan nog 4 ritten op het menu. . Tänak verspeelt zijn leidersplaats na pech Halfweg de voorlaatste dag heeft de Rally van Sardinië een nieuwe leider: Sébastien Ogier heeft het stokje overgenomen. De Fransman profiteerde van een portie pech bij Ott Tänak, die de regie tot dusver in handen had. De Est had een voorsprong van 40 seconden op Ogier bij het aansnijden van de 12e opdracht, de laatste van het ochtendblok. Maar Tänak tikte een stuk van het decor aan en moest zijn wagen parkeren. Zevenvoudig wereldkampioen Ogier, die al 3 keer won op Sardinië, gaat in het voorlopige klassement nu Sordo, Evans en Neuville vooraf. Zaterdagnamiddag staan nog 4 ritten op het menu.

05-06-2021 05-06-2021.

20:08 20 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1400862437130354696

20:04 20 uur 04. Tänak stoomt door. Ook na de pauze was Tänak baas in Italië op dag 1. De Est heeft een voorsprong van bijna 20 seconden op Dani Sordo. Voor Neuville was het een wisselvallige namiddag. Hij zette eerst respectievelijk de 3e en 4e tijd neer in rit 5 en 6, maar een lekke band brak hem zuur op in rit 7. Hij zakte weg naar plaats 5 in het algemene klassement en ook in de laatste chronorit van de dag kon hij geen terrein meer goedmaken. . Tänak stoomt door Ook na de pauze was Tänak baas in Italië op dag 1. De Est heeft een voorsprong van bijna 20 seconden op Dani Sordo.

Voor Neuville was het een wisselvallige namiddag. Hij zette eerst respectievelijk de 3e en 4e tijd neer in rit 5 en 6, maar een lekke band brak hem zuur op in rit 7. Hij zakte weg naar plaats 5 in het algemene klassement en ook in de laatste chronorit van de dag kon hij geen terrein meer goedmaken.

14:48 14 uur 48. Tänak domineert in Sardinië. Ott Tänak is baas in het begin van de rally van Sardinië begonnen. De Est won de eerste vier klassementsproeven. Thierry Neuville, gisteren nog winnaar van de shakedown, is 4e in de stand, op 35 seconden van zijn teamgenoot. De Luikenaar moet ook nog de Spanjaard Dani Sordo en de Fransman Sébastien Ogier voor laten gaan. Vrijdagnamiddag worden er nog eens vier klassementsproeven gereden. . Tänak domineert in Sardinië Ott Tänak is baas in het begin van de rally van Sardinië begonnen. De Est won de eerste vier klassementsproeven. Thierry Neuville, gisteren nog winnaar van de shakedown, is 4e in de stand, op 35 seconden van zijn teamgenoot.

De Luikenaar moet ook nog de Spanjaard Dani Sordo en de Fransman Sébastien Ogier voor laten gaan. Vrijdagnamiddag worden er nog eens vier klassementsproeven gereden.

14:48 14 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1400786524858372103

04-06-2021 04-06-2021.

15:23 15 uur 23. Neuville rijdt snelste tijd in shakedown. Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe kunnen met vertrouwen vrijdag beginnen aan de Rally van Italië op Sardinië. Bij zijn vierde poging reed onze landgenoot de snelste tijd in de shakedown. Neuville, die in 2016 en 2018 in Sardinië won, was tijdens de 2,89 kilometer lange shakedown een zucht sneller dan de rest van het deelnemersveld. Vrijdag begint de rally echt. WK-leider Sébastien Ogier moet als eerste de baan op. Het parcours ligt er kurkdroog bij en dus zal Ogier de baan moeten schoonvegen voor de andere rijders. . Neuville rijdt snelste tijd in shakedown Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe kunnen met vertrouwen vrijdag beginnen aan de Rally van Italië op Sardinië. Bij zijn vierde poging reed onze landgenoot de snelste tijd in de shakedown. Neuville, die in 2016 en 2018 in Sardinië won, was tijdens de 2,89 kilometer lange shakedown een zucht sneller dan de rest van het deelnemersveld. Vrijdag begint de rally echt. WK-leider Sébastien Ogier moet als eerste de baan op. Het parcours ligt er kurkdroog bij en dus zal Ogier de baan moeten schoonvegen voor de andere rijders.

15:22 15 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1400399249595109379

03-06-2021 03-06-2021.

13:48 13 uur 48. Neuville: "Ik wil opnieuw winnen". Thierry Neuville wil graag een 3e keer zegevieren in Sardinië, waar hij in 2016 en 2018 de beste was. Een triomf zou zijn WK-kansen een boost geven na de miserie in Portugal. "Sardinië is een rally waar ons team de voorbije jaren steeds bijzonder sterk gepresteerd heeft", zegt Thierry Neuville. "Zowel Dani (Sordo), Ott (Tänak) als ikzelf hebben er al gewonnen. Dat is ook de ambitie voor dit weekend." "De grootste uitdaging wordt de hitte. Niet alleen voor de rijders, ook voor de wagens. Het parcours is zeer ruw. Vooral bij de tweede doortocht is het uitkijken voor lekke banden. De wegen zijn bijzonder smal. Ga je te wijd dan sta je voor je het weet lek of beschadig je de ophanging." . Neuville: "Ik wil opnieuw winnen" Thierry Neuville wil graag een 3e keer zegevieren in Sardinië, waar hij in 2016 en 2018 de beste was. Een triomf zou zijn WK-kansen een boost geven na de miserie in Portugal.

"Sardinië is een rally waar ons team de voorbije jaren steeds bijzonder sterk gepresteerd heeft", zegt Thierry Neuville. "Zowel Dani (Sordo), Ott (Tänak) als ikzelf hebben er al gewonnen. Dat is ook de ambitie voor dit weekend."

"De grootste uitdaging wordt de hitte. Niet alleen voor de rijders, ook voor de wagens. Het parcours is zeer ruw. Vooral bij de tweede doortocht is het uitkijken voor lekke banden. De wegen zijn bijzonder smal. Ga je te wijd dan sta je voor je het weet lek of beschadig je de ophanging."

13:47 13 uur 47. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1399785865774256130

13:45 13 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1399704697825550340