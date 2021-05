Evans wint in Portugal, pechvogel Neuville oogst nog WK-punten in Power Stage

14:44 14 uur 44. Evans wint, Neuville pakt nog 4 WK-punten in Power Stage. Elfyn Evans (Toyota) geeft zijn eerste plaats niet meer af en boekt de vierde zege in zijn carrière. De Welshman kwam na 14 ritten aan de leiding op een moment dat Ott Tänak (Hyundai) in de fout ging. Hyundai, dat eerder Thierry Neuville (Hyundai) al zag uitvallen, heeft met Dani Sordo (Hyundai) toch nog een rijder op het podium. De Spanjaard eindigt tweede op 28,3 seconden. De derde plaats is voor Sébastien Ogier (Toyota), die aan de leiding blijft in de WK-tussenstand, maar teamgenoot Elfyn Evans ziet naderen tot 2 punten. Thierry Neuville zakt van de tweede naar de derde plaats op 22 punten van Ogier. De Belg eindigde tweede in de Power Stage, gewonnen door Tänak. Neuville pakt zo nog 4 punten, een schrale troost na een dramatisch weekend voor hem en zijn team. . Evans wint, Neuville pakt nog 4 WK-punten in Power Stage Elfyn Evans (Toyota) geeft zijn eerste plaats niet meer af en boekt de vierde zege in zijn carrière. De Welshman kwam na 14 ritten aan de leiding op een moment dat Ott Tänak (Hyundai) in de fout ging.



Hyundai, dat eerder Thierry Neuville (Hyundai) al zag uitvallen, heeft met Dani Sordo (Hyundai) toch nog een rijder op het podium. De Spanjaard eindigt tweede op 28,3 seconden. De derde plaats is voor Sébastien Ogier (Toyota), die aan de leiding blijft in de WK-tussenstand, maar teamgenoot Elfyn Evans ziet naderen tot 2 punten.



Thierry Neuville zakt van de tweede naar de derde plaats op 22 punten van Ogier. De Belg eindigde tweede in de Power Stage, gewonnen door Tänak. Neuville pakt zo nog 4 punten, een schrale troost na een dramatisch weekend voor hem en zijn team.

14:40 14 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396434019651362822

13:23 13 uur 23. Evans bouwt voorsprong uit, Neuville houdt goede repetitie. Na de eerste lus van drie klassementsritten op de slotdag heeft Elfyn Evans (Toyota) zijn voorsprong ten opzichte van eerste achtervolger Danis Sordo (Hyundai) stevig uitgebouwd. De Spanjaard volgt nu op 22 seconden. Sébastien Ogier (Toyota) is derde en lijkt verlost van zijn tot zaterdagavond aandringende Japanse teamgenoot Takamoto Katsuta (Toyota), die als vierde op 32,2 seconden van de wereldkampioen volgt. Thierry Neuville (Hyundai) kwam zondag na opgaves op vrijdag en zaterdag opnieuw aan de start. Hij wil nog WK-punten pakken in de afsluitende Power Stage. De 3e rit vanochtend is dezelfde en die won Neuville alvast. De andere 2 ritten vanochtend waren voor Evans. Neuville: "Het was een verkenning tegen hoge snelheid en er was behoorlijk wat veegwerk bij die eerste doortocht. Straks zal het beter moeten", zei de Belg aan de finish. Ondanks dat veegwerk was hij flink sneller dan de concurrentie. Er resten de rijders straks nog twee klassementsritten. . Evans bouwt voorsprong uit, Neuville houdt goede repetitie Na de eerste lus van drie klassementsritten op de slotdag heeft Elfyn Evans (Toyota) zijn voorsprong ten opzichte van eerste achtervolger Danis Sordo (Hyundai) stevig uitgebouwd. De Spanjaard volgt nu op 22 seconden.



Sébastien Ogier (Toyota) is derde en lijkt verlost van zijn tot zaterdagavond aandringende Japanse teamgenoot Takamoto Katsuta (Toyota), die als vierde op 32,2 seconden van de wereldkampioen volgt.



Thierry Neuville (Hyundai) kwam zondag na opgaves op vrijdag en zaterdag opnieuw aan de start. Hij wil nog WK-punten pakken in de afsluitende Power Stage. De 3e rit vanochtend is dezelfde en die won Neuville alvast. De andere 2 ritten vanochtend waren voor Evans.



Neuville: "Het was een verkenning tegen hoge snelheid en er was behoorlijk wat veegwerk bij die eerste doortocht. Straks zal het beter moeten", zei de Belg aan de finish. Ondanks dat veegwerk was hij flink sneller dan de concurrentie. Er resten de rijders straks nog twee klassementsritten.

13:21 13 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396379170742091776

13:20 13 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396370945481355264

23-05-2021 23-05-2021.

20:53 20 uur 53. Evans pakt de leiding na dag twee na opgave Tänak. Elfyn Evans (Toyota Yaris ) sluit de tweede wedstrijddag in de Rally van Portugal af als leider. Evans kwam na afloop van de veertiende klassementsproef aan de leiding op het moment dat leider Ott Tänak de ophanging van zijn Hyundai beschadigde toen hij te wijd ging in een bocht en moest opgeven. Eerder op de dag had Thierry Neuville (Hyundai) al opgegeven om zijn wagen voor te bereiden voor de slotdag en de powerstage. De enige Hyundai nog in koers is die van de Spanjaard Dani Sordo. Sordo is tweede op 10.7 seconden van Evans. . Evans pakt de leiding na dag twee na opgave Tänak Elfyn Evans (Toyota Yaris ) sluit de tweede wedstrijddag in de Rally van Portugal af als leider. Evans kwam na afloop van de veertiende klassementsproef aan de leiding op het moment dat leider Ott Tänak de ophanging van zijn Hyundai beschadigde toen hij te wijd ging in een bocht en moest opgeven. Eerder op de dag had Thierry Neuville (Hyundai) al opgegeven om zijn wagen voor te bereiden voor de slotdag en de powerstage. De enige Hyundai nog in koers is die van de Spanjaard Dani Sordo. Sordo is tweede op 10.7 seconden van Evans.

15:10 15 uur 10. Neuville geeft ook op dag 2 op. De hele ochtend klaagde Neuville van mechanische problemen en die hebben zijn team er nu toe gedwongen om voor de rest van de dag de handdoek te werpen. Ook gisteren - na een crash in rit 7 - gaf Neuville al op. Na de ochtendrit hoopte Neuville dat de problemen tijdens de middag in het assistentiepark konden opgelost worden, maar dat was vergeefs. Hyundai maakt de auto nu zo raceklaar mogelijk voor morgen. Daarvoor heeft het 3u de tijd. Het doel is morgen nog WK-punten te pakken in de Power Stage. Neuville had vandaag niks meer te winnen. Ook morgen in de eerste 4 ritten zal hij geen potten breken om zijn banden te sparen voor die ene rit. . Neuville geeft ook op dag 2 op De hele ochtend klaagde Neuville van mechanische problemen en die hebben zijn team er nu toe gedwongen om voor de rest van de dag de handdoek te werpen. Ook gisteren - na een crash in rit 7 - gaf Neuville al op.

Na de ochtendrit hoopte Neuville dat de problemen tijdens de middag in het assistentiepark konden opgelost worden, maar dat was vergeefs. Hyundai maakt de auto nu zo raceklaar mogelijk voor morgen. Daarvoor heeft het 3u de tijd. Het doel is morgen nog WK-punten te pakken in de Power Stage.

Neuville had vandaag niks meer te winnen. Ook morgen in de eerste 4 ritten zal hij geen potten breken om zijn banden te sparen voor die ene rit.

15:10 15 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396071114774827008

13:02 13 uur 02. Tänak vergroot voorsprong in voormiddag, Neuville krijgt nog meer straftijd. Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) is oppermachtig in de eerste lus van drie klassementsritten vanochtend. Hij bouwde zijn voorsprong op eerste achtervolger Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) uit tot 19,2 seconden. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) volgt als derde op 25,3 seconden. Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) zijn vanochtend herstart, nadat ze gisteren hadden moeten opgeven. Dat kostte hen 10 minuten straftijd. Vanochtend eindigden ze 3 keer 9e. Neuville, die in 2018 de rally van Portugal won, vertrok vandaag met harde banden. "De zachte banden spaar ik voor morgen", vertelde Neuville aan de finish. Na afloop van de tweede rit sprak Neuville van een probleem, waarna hij zich vervolgens 16 minuten te laat aan de start van de volgende rit aanbood en daarvoor 2'40" straftijd kreeg. Hij is pas 25e op dik 18 minuten van Tänak. Of de Belg echt een probleem heeft of dat het een tactische ingeving was, zal duidelijk worden na de assistentie vanmiddag. Deze namiddag wordt dezelfde lus van 3 ritten gereden. De dag wordt afgesloten met een superspecial in de straten van Porto. De rally van Portugal eindigt morgennamiddag. Neuville hoopt zondag nog WK-punten te pakken in de Power Stage. . Tänak vergroot voorsprong in voormiddag, Neuville krijgt nog meer straftijd Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) is oppermachtig in de eerste lus van drie klassementsritten vanochtend. Hij bouwde zijn voorsprong op eerste achtervolger Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) uit tot 19,2 seconden. Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) volgt als derde op 25,3 seconden.

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) zijn vanochtend herstart, nadat ze gisteren hadden moeten opgeven. Dat kostte hen 10 minuten straftijd. Vanochtend eindigden ze 3 keer 9e.

Neuville, die in 2018 de rally van Portugal won, vertrok vandaag met harde banden. "De zachte banden spaar ik voor morgen", vertelde Neuville aan de finish. Na afloop van de tweede rit sprak Neuville van een probleem, waarna hij zich vervolgens 16 minuten te laat aan de start van de volgende rit aanbood en daarvoor 2'40" straftijd kreeg. Hij is pas 25e op dik 18 minuten van Tänak.

Of de Belg echt een probleem heeft of dat het een tactische ingeving was, zal duidelijk worden na de assistentie vanmiddag. Deze namiddag wordt dezelfde lus van 3 ritten gereden. De dag wordt afgesloten met een superspecial in de straten van Porto. De rally van Portugal eindigt morgennamiddag. Neuville hoopt zondag nog WK-punten te pakken in de Power Stage.

10:03 10 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396046631062102017

10:02 10 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396021074169577479

10:01 10 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1396004444949688322

10:00 10 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1395981313845379073

22-05-2021 22-05-2021.

19:29 19 uur 29. Neuville crasht en kan auto niet meer herstellen. Brute pech voor Thierry Neuville in de Rally van Portugal. Onze landgenoot stond 2e in de tussenstand, maar crashte in de 7e rit. "Ik kreeg net een nota toen ik de bocht zag komen", deed Neuville zijn verhaal. "Ik probeerde nog te corrigeren, maar dat lukte niet meer. Ik denk dat er een boomstronk was die ons naar de zijkant dreef." Neuville leed door die crash een tijdverlies van 3 minuten en 25 seconden. Helaas kregen Neuville en zijn corijder Wydaeghe hun auto niet meer hersteld, waardoor ze verstek moesten laten gaan voor de 8e rit. Morgen komt onze landgenoot normaal gezien opnieuw aan de start, maar dat zal wel met de nodige straftijd zijn. . Neuville crasht en kan auto niet meer herstellen Brute pech voor Thierry Neuville in de Rally van Portugal. Onze landgenoot stond 2e in de tussenstand, maar crashte in de 7e rit.



"Ik kreeg net een nota toen ik de bocht zag komen", deed Neuville zijn verhaal. "Ik probeerde nog te corrigeren, maar dat lukte niet meer. Ik denk dat er een boomstronk was die ons naar de zijkant dreef."



Neuville leed door die crash een tijdverlies van 3 minuten en 25 seconden. Helaas kregen Neuville en zijn corijder Wydaeghe hun auto niet meer hersteld, waardoor ze verstek moesten laten gaan voor de 8e rit.



Morgen komt onze landgenoot normaal gezien opnieuw aan de start, maar dat zal wel met de nodige straftijd zijn.

19:29 19 uur 29. Ik denk dat er een boomstronk was die ons naar de zijkant dreef. Thierry Neuville. Ik denk dat er een boomstronk was die ons naar de zijkant dreef Thierry Neuville

19:28 19 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1395792236491726849

21-05-2021 21-05-2021.

15:02 15 uur 02. Shakedown is voor Evans. Het gravelparcours in de Rally van Portugal ligt Elfyn Evans (Toyota). De Brit was vanmorgen in de shakedown een zucht sneller (0"2) dan de Est Ott Tänak (Hyundai). Evans' ploegmakker Kalle Rovanperä vervolledigde het podium. Op plek 4 vinden we WK-leider Sébastien Ogier (Toyota) terug. Onze landgenoot Thierry Neuville, de nummer 2 in de WK-stand, parkeerde zijn Hyundai op de 7e plaats in de shakedown (op anderhalve seconde van Evans). . Shakedown is voor Evans Het gravelparcours in de Rally van Portugal ligt Elfyn Evans (Toyota). De Brit was vanmorgen in de shakedown een zucht sneller (0"2) dan de Est Ott Tänak (Hyundai). Evans' ploegmakker Kalle Rovanperä vervolledigde het podium.

Op plek 4 vinden we WK-leider Sébastien Ogier (Toyota) terug. Onze landgenoot Thierry Neuville, de nummer 2 in de WK-stand, parkeerde zijn Hyundai op de 7e plaats in de shakedown (op anderhalve seconde van Evans).