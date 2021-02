Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20) zijn op de tweede wedstrijddag opgeschoven naar de derde plaats in Lapland, op 24"1 van teamgenoot Ott Tänak en op 1"8 van de tweede plaats van Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC).







Neuville opende vanochtend met de tweede tijd, maar tevreden was hij niet echt. De Belg mopperde over de mindere communicatie in de wagen, waardoor hij niet voluit kon gaan.





Neuville is van origine Duitstalig. Nicolas Gilsoul, zijn vorige corijder, was Franstalig, terwijl Martijn Wydaeghe, zijn huidige corijder, Nederlandstalig is. Wydaeghe beheerst het Frans goed, maar er is een verschil in intonatie in vergelijking met Gilsoul, waardoor Neuville zich niet zo comfortabel voelde.





"Jammer dat dit gebeurde, want de auto was goed. Alleen kon ik niet voluit gaan. Deze namiddag ging het beter, waardoor ik wel kon pushen. Maar we hebben nog wat werk te doen", sprak Neuville in de mediazone.





"Op de slotdag wil Neuville nog minstens een plaats opschuiven. Het hoofddoel voor zondag is om Hyundai een dubbel podium te schenken. Dat is mijn persoonlijk doel en dat van het team", besluit de Belgische rallyrijder.