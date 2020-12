13:19

13 uur 19. Ogier maakt het af in Monza. Opdracht volbracht voor Sébastien Ogier in Monza: de Fransman heeft zijn 7e wereldtitel te pakken. Na de crash van WK-leider Elfyn Evans op zaterdag was het voor Ogier vooral belangrijk om zelf niet meer in de fout te gaan. Geen probleem voor de ervaren Fransman, die zijn 7e wereldtitel in stijl pakte door in Monza de slotmanche te winnen. Voor Ogier is het zijn eerste titel met Toyata. Zijn vorige wereldtitels veroverde hij met Volkswagen en Ford. "Ik wil niet in de lucht springen van vreugde. Wereldwijd zijn er zoveel mensen die te lijden en geleden hebben onder het virus. Het zou ongepast zijn om hier te staan dansen. Maar ik ben wel blij", zegt Sébastien Ogier. "Het was een heel, heel moeilijk weekend voor ons, tot in de allerlaatste rit. Ik vind het jammer wat Elfyn Evans gisteren overkwam. Volgend jaar rijden wij opnieuw samen en ik kijk er enorm naar uit om opnieuw met hem de strijd aan te gaan. Mijn Toyota was dit seizoen fantastisch. Ik kijk uit naar volgend jaar om opnieuw met dit team samen te werken." De wereldtitel bij de constructeurs is voor het tweede jaar op een rij voor Hyundai, dankzij de tweede en derde plaats van Dani Sordo en Ott Tänak. .