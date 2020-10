Neuville rukt nog op naar 2e plaats, maar krijgt Sordo niet meer te pakken

13:18

13 uur 18. Neuville eindigt nog 2e, Sordo eindwinnaar. Thierry Neuville is dankzij een 2e plaats in de afsluitende power stage in Sardinië nog over Sébastien Ogier naar de 2e plaats in de eindstand gesprongen. Leider Dani Sordo nam geen risico's in de laatste rit en eindigde zo ook maar 5e. Maar dat volstond wel om een kleine voorsprong te houden op Neuville. In de WK-stand springt Neuville van de 5e naar de 3e plaats, maar leider Evans heeft nog altijd een riante voorsprong van 24 punten. .