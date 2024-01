Ook de Red Lions sluiten hun olympische kwalificatieweek in schoonheid af

Loïck Luypaert: "Het was een beetje een wedstrijd voor niks, maar uiteindelijk is ons sporthart zo groot dat we echt willen winnen. Leuk dat Spanje er ook een wedstrijd van maakte. Het is alleen maar mooi om hier dan met de overwinning te staan. Een saaie wedstrijd? Saai is vaak goed in ons geval. Dat wil zeggen dat we vaak de bal hebben en dominant zijn."



"We hebben een mooi toernooi gespeeld en dat er op het einde nog wat vuur in de wedstrijd komt, is alleen maar mooi. De opdracht is geslaagd, maar we kijken al verder. Ik denk dat de weg naar Parijs nu echt is begonnen. We gaan even op vakantie, maar daarna vol aan de bak om onze olympische titel te verdedigen."

Alexander Hendrickx: "Elk toernooi dat je speelt, wil je winnen. Het was toch nog een pittige wedstrijd, maar we trekken het over de streep. We hebben al wat dingen uitgeprobeerd voor Parijs, dus de eerste “oefenwedstrijd” is al begonnen. Het is leuk dat we winnen, maar het echte doel is Parijs."