Prima EK-opener: dominante Red Panthers scoren 6 keer tegen Italië na late overrompeling

clock 12:28 12 uur 28. Prima EK-start! Einde van de wedstrijd. Een derde kwart om te vergeten, maar voor het overige een prima start van de Red Panthers, die vertrouwen tanken voor morgen tegen Nederland. . Prima EK-start! Einde van de wedstrijd. Een derde kwart om te vergeten, maar voor het overige een prima start van de Red Panthers, die vertrouwen tanken voor morgen tegen Nederland.

clock 12:24 12 uur 24. Nu ook rechtstreekse strafcorner: 6-0. Alles afgevinkt. Ook de rechtstreekse strafcorner vliegt nu binnen. Vanden Borre zet de 6-0 op het bord. . Nu ook rechtstreekse strafcorner: 6-0 Alles afgevinkt. Ook de rechtstreekse strafcorner vliegt nu binnen. Vanden Borre zet de 6-0 op het bord.

clock 12:21 12 uur 21. Daar is forfaitscore: 5-0. Met een variant lukt het wel. De Red Panthers scoren een strafcorner via de stick van Englebert, die alert blijft dicht bij doel. Ze tikt de 5-0 in doel. . Daar is forfaitscore: 5-0 Met een variant lukt het wel. De Red Panthers scoren een strafcorner via de stick van Englebert, die alert blijft dicht bij doel. Ze tikt de 5-0 in doel.

clock 12:17 12 uur 17. Emma Puvrez voor de vierde! Een verdediger die doorstoot naar de cirkel zorgt voor paniek bij de Italianen. Emma Puvrez profiteert ervan en scoort een veldgoal. Een zeldzaamheid voor haar, maar het staat wel 4-0. . Emma Puvrez voor de vierde! Een verdediger die doorstoot naar de cirkel zorgt voor paniek bij de Italianen. Emma Puvrez profiteert ervan en scoort een veldgoal. Een zeldzaamheid voor haar, maar het staat wel 4-0.

clock 12:15 Caruso opnieuw pal bij strafcorner. Een rechtstreekse strafcorner scoren, wil maar niet lukken. Versavel probeert het met een sleep op halve hoogte. Opnieuw houdt Caruso haar netten ongeschonden. . 12 uur 15. crucial save Caruso opnieuw pal bij strafcorner Een rechtstreekse strafcorner scoren, wil maar niet lukken. Versavel probeert het met een sleep op halve hoogte. Opnieuw houdt Caruso haar netten ongeschonden.

clock 12:12 12 uur 12. Mariën mist kans op de 4-0. Struijk duwt goed door in de cirkel en bedient Mariën. Zij verliest een milliseconde de controle over de bal en mist zo het doelkader bij de afwerking. . Mariën mist kans op de 4-0 Struijk duwt goed door in de cirkel en bedient Mariën. Zij verliest een milliseconde de controle over de bal en mist zo het doelkader bij de afwerking.

clock 12:10 Englebert dan toch met 3-0. Geharrewar in de cirkel, Englebert mist. In de herhaling blijkt dat ze gehinderd werd bij haar shot. Dus mag ze zich achter een strafbal zetten. Een koud kunstje voor de Panther. . 12 uur 10. Englebert dan toch met 3-0 Geharrewar in de cirkel, Englebert mist. In de herhaling blijkt dat ze gehinderd werd bij haar shot. Dus mag ze zich achter een strafbal zetten. Een koud kunstje voor de Panther.

clock 12:09 Caruso opnieuw pal bij strafcorner. De Italiaanse doelvrouw laat zich niet kennen vandaag. Of net wel. Een hoge poging op strafcorner van Vanden Borre landt opnieuw in haar handschoen. . 12 uur 09. crucial save Caruso opnieuw pal bij strafcorner De Italiaanse doelvrouw laat zich niet kennen vandaag. Of net wel. Een hoge poging op strafcorner van Vanden Borre landt opnieuw in haar handschoen.

clock 12:03 12 uur 03. White net niet voor 3-0. Geen 3-0 bij het einde van het derde kwart. White loopt goed diep en komt alleen voor de doelvrouw, maar zij komt goed uit haar kooi. De Belgen hebben er het zwakste kwart tot nu toe opzitten. . White net niet voor 3-0 Geen 3-0 bij het einde van het derde kwart. White loopt goed diep en komt alleen voor de doelvrouw, maar zij komt goed uit haar kooi. De Belgen hebben er het zwakste kwart tot nu toe opzitten.

clock 11:59 11 uur 59. Louise Versavel zoekt te nadrukkelijk een voetje van een Italiaanse in de cirkel. Een strafcorner krijgt ze er niet voor. De Red Panthers lijken toch wat ingedommeld. . Louise Versavel zoekt te nadrukkelijk een voetje van een Italiaanse in de cirkel. Een strafcorner krijgt ze er niet voor. De Red Panthers lijken toch wat ingedommeld.

clock 11:55 11 uur 55. Het spelbeeld van de eerste helft keert terug. België zet zijn tegenstander hoog vast, de Italiaanse vrouwen zoeken wanhopig naar een gaatje om zelf eens in de aanval te trekken. . Het spelbeeld van de eerste helft keert terug. België zet zijn tegenstander hoog vast, de Italiaanse vrouwen zoeken wanhopig naar een gaatje om zelf eens in de aanval te trekken.

clock 11:51 Caruso weert strafcorner. Louise Versavel neemt de eerste strafcorner van de tweede helft voor haar rekening. Ze viseert de verste hoek, maar daar ligt de stick van de alerte doelvrouw weer in de weg. . 11 uur 51. crucial save Caruso weert strafcorner Louise Versavel neemt de eerste strafcorner van de tweede helft voor haar rekening. Ze viseert de verste hoek, maar daar ligt de stick van de alerte doelvrouw weer in de weg.

clock 11:50 11 uur 50. Italië opent de helft zowaar met de eerste kans van de wedstrijd. De Panthers schrikken er niet van op en werken het gevaar net op tijd weg. . Italië opent de helft zowaar met de eerste kans van de wedstrijd. De Panthers schrikken er niet van op en werken het gevaar net op tijd weg.

clock 11:49 11 uur 49. Tweede helft. Op naar de volgende goal? De Red Panthers hebben de tweede helft op gang gebracht. . Tweede helft Op naar de volgende goal? De Red Panthers hebben de tweede helft op gang gebracht.

clock 11:44 11 uur 44. We zijn goed bezig, maar de afwerking voor doel kan beter. Nu gaan we op zoek naar de derde goal, daarna zien we wel wat komt. Abi Raye. We zijn goed bezig, maar de afwerking voor doel kan beter. Nu gaan we op zoek naar de derde goal, daarna zien we wel wat komt. Abi Raye

clock 11:37 11 uur 37. Rust: 2-0. Met een veilige voorsprong trekken de Red Panthers naar de kleedkamer. Een doelpunt in elk kwart duidt het kwaliteitsverschil. Duwen de Belgen na rust door? . Rust: 2-0 Met een veilige voorsprong trekken de Red Panthers naar de kleedkamer. Een doelpunt in elk kwart duidt het kwaliteitsverschil. Duwen de Belgen na rust door?

clock 11:34 Englebert even naar de kant. Englebert raakt de bal nog aan na een fluitsignaal, wat haar een automatische groene kaart en tripje naar de strafbank oplevert. . 11 uur 34. green card Englebert even naar de kant Englebert raakt de bal nog aan na een fluitsignaal, wat haar een automatische groene kaart en tripje naar de strafbank oplevert.

clock 11:32 Englebert stuit op doelvrouw. De druk neemt toe van de Belgen. Englebert draait en keert in de cirkel. Haar gekruist shot wordt mooi uit doel gehaald. Ook Barbara Nelen haar poging werkt de keepster weg met een voetveeg. . 11 uur 32. crucial save Englebert stuit op doelvrouw De druk neemt toe van de Belgen. Englebert draait en keert in de cirkel. Haar gekruist shot wordt mooi uit doel gehaald. Ook Barbara Nelen haar poging werkt de keepster weg met een voetveeg.

clock 11:29 11 uur 29. Abi Raye met verwoestende backhand: 2-0. Goede druk van Emily White zorgt voor een foutje bij de Italianen. Ze levert af bij Abi Raye, die naar haar backhand gaat en verwoestend uithaalt. De keepster had geen verhaal op de overhoekse knal. . Abi Raye met verwoestende backhand: 2-0 Goede druk van Emily White zorgt voor een foutje bij de Italianen. Ze levert af bij Abi Raye, die naar haar backhand gaat en verwoestend uithaalt. De keepster had geen verhaal op de overhoekse knal.