07 uur 57. Brons voor Léopold en Racing. Léopold (bij de mannen) en Racing (bij de vrouwen) hebben de kleine finales gewonnen. Léopold, de winnaar van de reguliere competitie, vocht een spannend duel uit met thuisploeg Dragons. Na 3-3 moesten shoot-outs beslissen over winst of verlies. Léopold won de thriller (4-3). In de troostfinale bij de vrouwen was het verschil duidelijker. Racing klopte Braxgata met 4-1. .