Red Lions laten zich geen tweede keer verrassen door India in Pro League

De Red Lions waren na het gelijkspel zaterdag gewaarschuwd voor India, maar gewaarschuwde (hockey)mannen hebben soms even tijd nodig voor ze er twee waard zijn.

De Red Lions konden net als een dag eerder hun wil niet meteen opleggen en slikten in het tweede quarter opnieuw de openingsgoal van India na een snelle combinatie op de korte ruimte: 0-1.

De Red Lions hadden in de tweede helft begrepen dat het sneller en beter moest. Die boodschap werd vroeg in de tweede helft in de praktijk omgezet. Nicolas De Kerpel was de afwerker van zo een snelle aanval: 1-1.

Er hing duidelijk spanning in de lucht aan de Wilrijkse pleinen bij het ingaan van het laatste quarter. De Red Lions hadden een zege nodig. In functie van het klassement en voor een goed gevoel na dit weekend.

Hendrickx – die zaterdag enkele keren ongelukkig was bij strafcorners – toonde nu wel zijn onversneden kwaliteit en joeg de bal bij de tweede strafcorner van de match tussen de benen van de doelman. Met nog 12 minuten op de klok panikeerde India niet meteen. Er kwamen nog kansen langs twee kanten.

De Red Lions verdienden een pluim voor de defensieve acties van De Sloover (bal van de lijn gehaald) en doelman Vanasch (strafcorner gestopt). Hendrickx leek het werk af te maken door een strafbal in doel te jagen (3-1), maar het werd toch nog een dikke minuut spannend omdat India heel snel 3-2 maakte.

De bezoekers kregen zelfs nog een enorme kans op 3-3, maar het scenario van gisteren werd uiteindelijk niet herhaald.