Nederland is blij met een gelijkspel van de Red Lions in Engeland

De Red Lions moesten het in Engeland zonder de geblesseerden Arthur Van Doren en Loïck Luypaert doen en dus was het depanneren achterin. Of de Engelse spits Will Calnan daarvan op de hoogte was, weten we niet, maar hij profiteerde wel twee keer optimaal van een Belgische aarzeling in de defensie: 2-0.

Maar net na de 2-0 schudde Arthur De Sloover een heerlijke actie uit zijn mouwen, de verdediger knalde de bal heerlijk in de bovenhoek vanuit een scherpe hoek. De aansluitingstreffer gaf de Red Lions weer moed.

In de slotfase gingen de Belgen op zoek naar de gelijkmaker en in de slotminuut leverde dat ook iets op. Niet toevallig was het Alexander Hendrickx die met een rake penaltycorner nog een gelijkspel uit de brand sleepte.

Meer leverde dat niet op, want in de shoot-out gaven de Red Lions niet thuis. De Engelse doelman en de paal stonden in de weg en zo ging het extra puntje naar Engeland: 3-0.

"Gelukkig scoorden we op het einde nog de 2-2, de gelijkmaker was verdiend", vond Arthur De Sloover. "We speelden niet zo slecht, maar we konden niet veel kansen creëren. We zullen bekijken hoe we dat morgen beter kunnen doen."