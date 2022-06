India houdt Red Lions op gelijkspel én pakt bonuspunt in de shootouts

In de basisopstelling van de Red Lions kreeg doelman Vincent Vanasch rust. Loïc Van Doren mocht zijn kunnen tonen in doel en zou dat enkele keren prima doen, zeker in een spannende tweede helft. Daarover zo meer.

Het eerste quarter leverde geen doelpunten op, daarvoor was het 17 minuten wachten. Singh Shamsher scoorde in de kluts, maar de voorsprong was op dat moment zeker niet onverdiend voor India.

De Red Lions konden gelukkig snel gelijkmaken. De Kerpel bracht de bal prima voor doel - zijn derde assist al in de Pro League - Charlier tikte binnen (1-1). Het belangrijkste wapenfeit voor de rust daarna was het uitvallen van Arthur Van Doren, waarschijnlijk met een voetblessure.

Geen goed nieuws voor de Red Lions, want door de blessures van Antoine Kina en Loïck Luypaert wordt de spoeling achterin dunner en dunner.

Na rust namen de Red Lions de wedstrijd wel meer in handen. Dat werd beloond met de 2-1 van Gougnard na een erg knappe individuele dribbel voor doel. Toen De Kerpel op strafcorner tien minuten voor het einde de 3-1 maakte, leek de buit binnen, maar India toonde karakter.

Acht minuten voor het einde moest Hendrickx aan de noodrem trekken in de defensie. Dat leverde India een strafbal op, waartegen doelman Van Doren geen verhaal had: 3-2. Het was het begin van een zenuwslopend slot.

Doelman Van Doren redde nog een strafcorner en De Sloover haalde een bal van de lijn, maar de 3-3 van India viel toch. Jarmanpreet scoorde met een strafcorner.

Alle fans van de Red Lions beten hun nagels enkele millimeters korter na de gelijkmaker. Zeker toen Dockier de bal net niet over de lijn geduwd kreeg voor 4-3 en Hendrickx niets kon puren uit een driedubbele strafcorner.

De wedstrijd eindigde dus op een gelijkspel, maar shootouts moesten nog beslissen over het bonuspunt.

India bleef vijf keer foutloos. Hun doelman koos ervoor bijna telkens een fout te maken op de Belgische speler. Zo mocht Hendrickx drie keer een strafbal nemen. Dat deed hij drie keer naar dezelfde hoek, maar dat had doelman Raveendran de derde keer wel door. Hij stopte de poging met de voet.

4-5 voor India dus in de shootouts en een bonuspuntje meer tegen rechtstreeks concurrent België.