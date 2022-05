Olympisch kampioen België heeft weinig overschot tegen Frankrijk in Hockey Pro League

Het verliep voorlopig een beetje stroef voor de Belgen in de Hockey Pro League en dus mochten ze in de dubbele confrontatie tegen Frankrijk met niet minder tevreden zijn dan 2 zeges.



De Red Lions domineerden wel nagenoeg de hele match, maar de Fransen stonden defensief goed. Het duurde tot diep in het tweede kwart tot Tanguy Cosyns de ban kon breken na een strafcorner.

Die strafcorner redde de Belgen ook in de tweede helft, al was het deze keer Cédric Charlier die aan het kanon stond.



Maar toen een schaarse Franse aanval toch in een doelpunt uitmondde, door Charlet, werd het toch nog wat onnodig bibberen voor de Belgen in de slotfase.



Morgen spelen de Belgen een tweede keer tegen Frankrijk in eigen huis.