België en Nederland hockeyen 2-2 gelijk, Oranje pakt bonuspunt in shoot-outs

Voor België, olympisch en wereldkampioen, was het de derde match van de Pro League na 2 gewonnen duels tegen Duitsland, Europees kampioen Nederland debuteerde in het huidige Pro League-seizoen.

Bij titelverdediger België ontbraken de geblesseerden Cosyns, Poncelet, Kina en Stockbroeckx, in doel verving Loic Van Doren de afwezige Vincent Vanasch. Bij Oranje was het de eerste officiële match van Jeroen Delmee als hoofdcoach, Delmee heeft nog een verleden bij de Red Lions.

Het eerste kwart was in het voordeel van de Belgen, maar Boon, Dohmen en Denayer misten de kansen. In het tweede kwart raakte Arthur Van Doren geblesseerd aan zijn linkerhand na een stevige inzet van Pieters. Exit Van Doren, de tweevoudige wereldspeler van het jaar keerde niet meer terug.

Dat was het einde van de Belgische dominantie. Na de rust vielen de goals. Pieters opende de score voor de thuisploeg in het Wagener Hockey Stadium, maar Van Aubel mepte 3 minuten later de gelijkmaker op het bord in de rebound van een strafcorner van Hendrickx.



De Belgen namen de match weer in handen, maar raakten niet voorbij doelman Vissers. Met een strafbal maakte Janssen er 2-1 van, 4 minuten later zorgde een strafcorner van Hendrickx voor de eindstand.

Hendrickx kreeg in de slotfase nog een kans met een strafcorner, maar die bal werd gekeerd. Bij de shoot-outs was de nummer 4 van de wereld de nummer 1 te snel af. Met 3-0 pakte Nederland een bonuspunt.



Zondag spelen de twee landen opnieuw tegen elkaar in Amstelveen.