Red Lions blijven ongeslagen in hun groep en treffen zondag Spanje

Maar ze konden dat overwicht pas vroeg in het tweede kwart omzetten in een goal. De Lions verdedigden veel te slap en Shipperley kon Vanasch kloppen. De Belgen leken toch geen nederlaag te willen slikken en knokten zich beter in de partij. Al nam Alexander Hendrickx dat iets te letterlijk. Hij kreeg een stick vol in het gezicht en moest bloedend van het veld. Even werd gevreesd voor een gebroken neus, maar hij kon het einde van de wedstrijd zelfs nog zien vanop de tribunes.

Voor de Belgen stond er tegen Groot-Brittannië niets meer op het spel, maar voor de tegenstander wel en dat was te merken in het wedstrijdbegin. De Britten wilden niet 4e eindigen in de groep en begonnen met veel meer grinta aan de partij.

Goal van Britten wordt niet toegekend, iedereen lijkt tevreden met gelijkspel

De Britten scoorden eigenlijk nog een keer voor de rust. De bal was over de doellijn voor die werd weggewerkt, maar dat had de scheidsrechter niet gezien. en de Britten hadden geen video referral meer over. Zo bleef het 0-1.



Het derde kwart stond bol van de actie. Het was Tom Boon die in afwezigheid van Hendrickx kon scoren op strafcorner. Maar na opnieuw veel te slap verdedigen stond het al heel snel weer 1-2. Het was Briels, die als invaller al elke match gespeeld heeft, die toch nog voor een gelijke stand zorgde.



Beide ploegen leken meer dan tevreden met die stand en zo werd er in het vierde kwart gewoon doelloos rondgetikt. Dat zal zondag niet kunnen want dan begint het echte werk. De Lions treffen Spanje in hun kwartfinale.