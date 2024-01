Red Wolves verslinden Cyprus met huid en haar in EK-barrages

za 13 januari 2024 17:35

Cyprus einde 22 - 36 België

Opdracht volbracht voor de nationale handbalmannen in de voorrondes van het EK in 2026. Na de heenmatch (30-18) in de barrages hebben ze ook de terugmatch tegen Cyprus gewonnen (22-36). In het najaar volgt de volgende ronde van de kwalificatie: de groepsfase.



De Red Wolves trapten geen tweede keer in de val. Woensdag in Hasselt lieten ze zich in slaap wiegen door Cyprus, in Nicosia schoten ze wel klaarwakker uit het startblok. België sneed de Zuid-Europeanen de adem af met snel aanvalsspel. Simon Ooms en Quinten Colman wezen de ploeg de weg. Na 20 (van de 60) minuten was de kloof al geslagen: 5-12. Het sein voor de bondscoach om druppelsgewijs de nieuwkomers aan het werk te zien. Hamza Hadzic beschikt met zijn dubbele meter over een stevige troefkaart, al moet zijn vizier scherper staan. In de eerste helft gooide de Wezet-speler maar 2 keer op 6 raak. De ruststand (8-15) was comfortabeler dan in de heenmatch. En in de tweede helft diepten de Red Wolves de kloof alleen maar uit. Woensdag werd het 30-18, in Cyprus gaf het scorebord 22-36 aan.

WK-voorronde in maart

Dankzij de dubbele overwinning op Cyprus in de barrages, speelt België in het najaar de groepsfase van de kwalificaties voor het EK van 2026 in Scandinavië. Eerst gaan de Red Wolves nog aan de slag in de voorrondes van het WK in 2025. Te beginnen met een dubbele interland tegen Italië in maart.

Doelpunten België:

7 - Cadel

4 - Braun

4 - Colman



4 - Hadzic





4 - Ooms

3 - Danesi



3 - Samyn





2 - Beckers

2 - Delpire

2 - Kötters

1 - Glorieux