LIVE (vanaf 21 uur): Wie wordt wereldkampioen darts? Luke Littler of Michael van Gerwen?

Finale om 21 uur: Littler vs. Van Gerwen

Vanavond staat het hoogtepunt in de dartswereld op het programma. Om 21 uur spelen Luke Littler en Michael van Gerwen de finale van het WK in Londen. Wie het eerst 7 sets wint, mag zich wereldkampioen noemen.



Voor de 17-jarige Engelsman Littler wordt het zijn tweede finale. Vorig jaar verloor hij met 7-4 van zijn landgenoot Luke Humphries.



Van Gerwen is al aan zijn 7e finale toe. 3 keer won de 35-jarige Nederlander (in 2014, 2017 en 2019), 3 keer verloor hij (in 2013, 2020 en 2023).