Luke Littler haalde brandstof uit trauma van 2024: "Heb vandaag volledige finale van toen herbekeken"

Dartsfenomeen Luke Littler was tot tranen toe bewogen na zijn eerste, maar wellicht niet laatste wereldtitel. "Laat ze maar de vrije loop", fluisterde zijn tegenstander Michael van Gerwen in zijn oor.

Luke Littler heeft op het WK darts bewezen dat hij vorig jaar allerminst een one hit wonder is, maar wel degelijk de real deal.



In 2024 bereikte hij op zijn 16e ook al de finale, maar die verloor hij tegen Luke Humphries. "Niemand weet dit, maar ik heb voor mijn match tegen Michael van Gerwen nog eens de volledige finale van vorig jaar bekeken."

"Ik wist wel wat daar verkeerd was gegaan, maar het was niet slecht om daar nog eens bij stil te staan."

Van Gerwen had voor de finale duidelijk laten weten dat enkel de titel hem interesseerde. Toch was de Nederlander groots in de nederlaag. Op vaderlijke wijze omhelsde hij zijn 18 jaar jongere opponent. Maar wat fluisterde hij hem in zijn oor?



"Hij zei: laat je tranen maar lopen, jongen. Laat ze maar lopen", verklapte Littler.

Van Gerwen zelf verklaarde dat hij "niet helemaal tot zijn recht kwam" in de finale. "Maar Luke greep elke kans aan om mij pijn te doen."

"Elke 17 jaar wordt er een ster geboren in het darts", verwijst Van Gerwen op subtiele wijze ook naar zichzelf. "Luke is een van hen."