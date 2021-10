Kopecky wordt wereldkampioene puntenkoers, WK-brons voor De Ketele/Ghys

Indrukwekkende Lotte Kopecky verovert wereldtitel puntenkoers

Lotte Kopecky had eerder dit WK al haar topvorm gedemonstreerd met zilver in de afvalling en het omnium. Ook in de puntenkoers reed onze landgenote een tactisch sterke wedstrijd.



De afscheidnemende Nederlandse Kirsten Wild was vroeg in de race de slokop qua punten, maar ook een alerte Kopecky sprak een aardig woordje mee. Ze sprokkelde tussendoor de nodige punten en was telkens bij de les in de ontsnappingen.



Toch moest Kopecky in de tussenstand lang de Britse Katie Archibald boven zich dulden, maar in een bloedstollende ontknoping slaagde ze erin om voor de 3e keer een bonusronde bij elkaar te harken en dat bleek er te veel aan voor de concurrentie.



Een ijzersterke Kopecky kon de laatste rondjes gecontroleerd uitrijden en bolde met een glimlach op haar gelaat naar haar eerste individuele wereldtitel op de piste. In 2017 pakte ze aan de zijde van Jolien D'hoore al eens goud in de ploegkoers.



"Eindelijk!", lachte Kopecky na de race. "Ik stond zelf een beetje versteld van hoe mijn benen aanvoelden deze week. Ik had echt een heel goed gevoel, terwijl ik naar dit WK kwam met het idee dat het mentaal toch een beetje op was."



"Vandaag heb ik nog eens alles eruit gegooid. Ik kon de koers enorm goed lezen. Ik wist wanneer ik moest gaan en wanneer ik puntjes moest scrollen. Als je wereldkampioen wordt, valt alles in elkaar en dat was vandaag zeker het geval."



"De Olympische Spelen zijn niet geworden wat ik ervan verwacht had, maar deze regenboogtrui maakt heel veel goed. En nu vakantie, eindelijk."