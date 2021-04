Ogier wint toch nog in Kroatië ondanks botsing, Neuville eindigt 3e

14:40 14 uur 40. Ogier wint alsnog, Evans strandt op 6 tienden, Neuville 3e. De rally van Kroatië heeft waar geleverd voor zijn geld. Na een spannende slotdag kroonde Sébastien Ogier zich tot eerste winnaar van het event, dat zijn debuut maakte op de WK-kalender. De Fransman van Toyota raakte op weg naar de start van de 1e rit van de dag betrokken bij een botsing op de openbare weg. Hij begon als leider aan de dag, maar verloor na 2 ritten zijn koppositie aan teammaat Elfyn Evans. In de 20e en laatste rit pakte hij toch nog de winst, hij draaide 3"9 achterstand om in 6 tienden voorsprong. Ogier beleefde een bang moment, maar hield zijn auto toch op de baan. Evans leek zegezeker, maar ging in de fout in de laatste bocht. Ogier, die ook in Monte Carlo won, is de nieuwe leider in de WK-stand. De vorige, Kalle Rovanperä, ook Toyota, moest al in de 1e rit op vrijdag opgeven op het verraderlijk gladde asfalt. Thierry Neuville blijft 2e. Neuville stond vrijdag op kop na 3 ritzeges, maar een verkeerd uitgepakte bandenkeuze door het team gisteren sloeg onze landgenoot terug naar 3 voor de slotdag. Die plek kon hij niet meer verbeteren. Neuville pakte wel nog de voorlaatste rit en 3 punten in de Power Stage (rit 20). . Ogier wint alsnog, Evans strandt op 6 tienden, Neuville 3e De rally van Kroatië heeft waar geleverd voor zijn geld. Na een spannende slotdag kroonde Sébastien Ogier zich tot eerste winnaar van het event, dat zijn debuut maakte op de WK-kalender. De Fransman van Toyota raakte op weg naar de start van de 1e rit van de dag betrokken bij een botsing op de openbare weg.



Hij begon als leider aan de dag, maar verloor na 2 ritten zijn koppositie aan teammaat Elfyn Evans. In de 20e en laatste rit pakte hij toch nog de winst, hij draaide 3"9 achterstand om in 6 tienden voorsprong. Ogier beleefde een bang moment, maar hield zijn auto toch op de baan. Evans leek zegezeker, maar ging in de fout in de laatste bocht.

Ogier, die ook in Monte Carlo won, is de nieuwe leider in de WK-stand. De vorige, Kalle Rovanperä, ook Toyota, moest al in de 1e rit op vrijdag opgeven op het verraderlijk gladde asfalt. Thierry Neuville blijft 2e.

Neuville stond vrijdag op kop na 3 ritzeges, maar een verkeerd uitgepakte bandenkeuze door het team gisteren sloeg onze landgenoot terug naar 3 voor de slotdag. Die plek kon hij niet meer verbeteren. Neuville pakte wel nog de voorlaatste rit en 3 punten in de Power Stage (rit 20).

We eindigen 3e in Kroatië en pakken 3 punten in de Power Stage. Dit is ons 3e podium op een rij en we blijven 2e in de WK-stand. Dit was dus weer een geweldig weekend voor ons! Thierry Neuville

Neuville: "Zijn blijven strijden voor de zege". Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) zijn derde geworden. Voor het Belgische duo is het de derde opeenvolgende derde plaats dit seizoen. In de WK-tussenstand blijft Neuville tweede met 53 punten, dat zijn er 8 minder dan WK-leider en winnaar in Kroatië Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Dominant, ongelukkig, strijdvaardig en zelfvertrouwen: dat zijn de vier woorden waarin de rally van Neuville samengevat kan worden. De Belg profiteerde vrijdag maximaal van de slipper van Kalle Rovanperä en won als eerste op de weg drie van de vier klassementsritten. Op zaterdag was er de ongelukkige bandenkeuze van zijn team waarna hij zaterdagnamiddag, bulkend van het zelfvertrouwen mentale weerbaarheid toonde en alles op alles zette om zijn achterstand goed te maken. Met diezelfde grinta kwam Neuville vanochtend aan de start, maar zijn achterstand goedmaken lukte niet meer. Ook en vooral omdat Evans en Ogier op een bijzonder hoog niveau acteerden. "We hebben dit weekend ons uiterste best gedaan, aangevallen en de limieten van de wagen opgezocht. Tot in de power stage waar we zijn blijven strijden voor de zege", begint Thierry Neuville zijn analyse. "Jammer genoeg maakte ik een foutje en verloor ik een 3-seconden. Maar zelfs zonder die fout zou het mij niet gelukt zijn om de rally te winnen. Het tempo tussen de koplopers was zo hoog en lag zo dicht bij elkaar. We hebben alles gegeven wat we hadden. Ik houd een goed gevoel over aan deze wedstrijd waarin onze auto bijzonder goed tot zijn recht kwam op het lastige asfaltparcours." "We hebben er echt van genoten. Martijn heeft uitstekend werk geleverd. Dit was geen makkelijk weekend voor copiloten."

Dominant, ongelukkig, strijdvaardig en zelfvertrouwen: dat zijn de vier woorden waarin de rally van Neuville samengevat kan worden. De Belg profiteerde vrijdag maximaal van de slipper van Kalle Rovanperä en won als eerste op de weg drie van de vier klassementsritten.

Op zaterdag was er de ongelukkige bandenkeuze van zijn team waarna hij zaterdagnamiddag, bulkend van het zelfvertrouwen mentale weerbaarheid toonde en alles op alles zette om zijn achterstand goed te maken.

Met diezelfde grinta kwam Neuville vanochtend aan de start, maar zijn achterstand goedmaken lukte niet meer. Ook en vooral omdat Evans en Ogier op een bijzonder hoog niveau acteerden. "We hebben dit weekend ons uiterste best gedaan, aangevallen en de limieten van de wagen opgezocht. Tot in de power stage waar we zijn blijven strijden voor de zege", begint Thierry Neuville zijn analyse.

"Jammer genoeg maakte ik een foutje en verloor ik een 3-seconden. Maar zelfs zonder die fout zou het mij niet gelukt zijn om de rally te winnen. Het tempo tussen de koplopers was zo hoog en lag zo dicht bij elkaar. We hebben alles gegeven wat we hadden. Ik houd een goed gevoel over aan deze wedstrijd waarin onze auto bijzonder goed tot zijn recht kwam op het lastige asfaltparcours."

"We hebben er echt van genoten. Martijn heeft uitstekend werk geleverd. Dit was geen makkelijk weekend voor copiloten."

11:08 Ogier botst op de gewone weg op weg naar de start vanochtend. 11 uur 08. Ogier botst op de gewone weg op weg naar de start vanochtend

11:05 11 uur 05. Leider Ogier botst op de openbare weg op weg naar de start. Leider Ogier botst op de openbare weg op weg naar de start

Evans neemt leiding over van Ogier, die op gewone weg botste. Na 2 van de 4 ritten vanochtend heeft Elfyn Evans de leiding overgenomen van Toyota-teamgenoot Sébastien Ogier. De Fransman raakte op weg naar de start van de 1e rit betrokken bij een ongeval. De rechterkant van de auto is aanzienlijk beschadigd. Het verschil tussen Evans en Ogier bedraagt 2,8 seconden. Thierry Neuville is met zijn Hyundai 3e op 8"4 seconden. Evans won de 2 ritten. Tijdens de 1e rit (25,2 km) wist de Fransman de schade nog te beperken en verloor hij maar 2.7 seconden op zijn teamgenoot Elfyn Evans. Tijdens de veel kortere 2e rit (14,09 km) verloor Ogier 7 seconden en de leiding. De rechterkant van Ogiers auto is flink beschadigd met een deur die niet meer goed sluit waardoor er lucht in de wagen komt. Het aanzienlijke tijdverlies in de 2e rit zou erop kunnen wijzen dat de stuurinrichting geraakt is. Thierry Neuville beleefde een relatief goede ochtend. De kloof met de 1e plaats bedroeg vanochtend 10"4. Na de 1e lus is de kloof verkleind tot 8"4. Evans is wel voorlopig een maat te groot, Ogier is mogelijk wel nog haalbaar.

Evans won de 2 ritten. Tijdens de 1e rit (25,2 km) wist de Fransman de schade nog te beperken en verloor hij maar 2.7 seconden op zijn teamgenoot Elfyn Evans. Tijdens de veel kortere 2e rit (14,09 km) verloor Ogier 7 seconden en de leiding.



De rechterkant van Ogiers auto is flink beschadigd met een deur die niet meer goed sluit waardoor er lucht in de wagen komt. Het aanzienlijke tijdverlies in de 2e rit zou erop kunnen wijzen dat de stuurinrichting geraakt is.

Thierry Neuville beleefde een relatief goede ochtend. De kloof met de 1e plaats bedroeg vanochtend 10"4. Na de 1e lus is de kloof verkleind tot 8"4. Evans is wel voorlopig een maat te groot, Ogier is mogelijk wel nog haalbaar.

Foute bandenkeuze Neuville. Thierry Neuville heeft zijn eerste plaats niet kunnen vasthouden in Kroatië. Op de voorlaatste dag viel hij terug van 1 naar 3. De oorzaak? Zijn team koos voor de verkeerde banden. En toen Neuville wilde wisselen, werkte de krik niet mee. Resultaat: de topcoureur uit de Oostkantons volgt op 10 tellen van leider Ogier. Morgen krijgt Neuville nog 4 ritten om orde op zaken te stellen.

De oorzaak? Zijn team koos voor de verkeerde banden. En toen Neuville wilde wisselen, werkte de krik niet mee.

Resultaat: de topcoureur uit de Oostkantons volgt op 10 tellen van leider Ogier.

Morgen krijgt Neuville nog 4 ritten om orde op zaken te stellen.

19:40 19 uur 40. Thierry Neuville in actie.

Dag 2 begonnen. Tijdens de tweede wedstrijddag in Kroatië krijgen de deelnemers opnieuw acht klassementsritten voorgeschoteld, netjes verdeeld in twee lussen van vier ritten. Het parcours is uitgestippeld in de regio Karlovac. Dezelfde ondergrond, dezelfde moeilijkheidsgraad van ritten en toch kozen de Hyundai-rijders voor een mix van harde en zachte banden. Gisteren/vrijdag bond Neuville enkel harde banden aan, een voorbeeld dat vandaag/zaterdag door de Toyota-rijders gevolgd werd.



Het parcours is uitgestippeld in de regio Karlovac. Dezelfde ondergrond, dezelfde moeilijkheidsgraad van ritten en toch kozen de Hyundai-rijders voor een mix van harde en zachte banden. Gisteren/vrijdag bond Neuville enkel harde banden aan, een voorbeeld dat vandaag/zaterdag door de Toyota-rijders gevolgd werd.

Het wordt morgen opnieuw een verraderlijke dag. Ik weet tot wat Sébastien Ogier in staat is, maar hij weet dat evengoed van mij. We hebben intussen al genoeg duels uitgevochten. Niemand zal opgeven. Thierry Neuville

Jammer van mijn mondmasker, want anders zou je een brede glimlach zien. Het was een zware eerste dag, maar ik ben echt wel tevreden. Thierry Neuville