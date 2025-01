"Constant op de limiet calculeren": cognitieve training verijdelt al jaren gevaarlijke tunnelvisie in autosport

In het wielrennen staat cognitieve training nog in zijn kinderschoenen, maar in de autosport is het al jaren ingeburgerd. Autosporters bevinden zich voortdurend in situaties waarin snelle beslissingen, focus en reflexen cruciaal zijn. Sam Dejonghe, zelf rijder en F1-commentator, legt uit hoe de hersentraining de sleutel is tot het verbeteren van prestaties op het circuit.

In de autosport gebruiken ze die training al jaren om sneller te kunnen reageren in gevaarlijke situaties.

F1-commentator Sam Dejonghe, zelf ook autocoureur, benadrukt het belang van cognitieve training in de autosport: "Het is geheugen en reflexen trainen. Denk bijvoorbeeld aan een simpele oefening zoals een vallend balletje opvangen terwijl je naar voren kijkt."

In de autosport draait het niet alleen om fysieke reflexen, maar ook om mentale aspect. Dejonghe legt uit dat het belangrijk is om in de juiste mindset te komen.



"Het gaat erom om in de zone te komen en om te gaan met stresserende prikkels. We willen de ratio van de hersenen aanspreken en ons wegtrekken uit de emotie."



Dat is essentieel, omdat het vermogen om snel te denken en niet te handelen vanuit stress of angst cruciaal is. Het idee is om te leren om mentale kracht te ontwikkelen zodat de emoties, zoals angst of paniek, niet de beslissingen overnemen.

"We moeten constant calculeren en op de limiet rijden, en tegelijkertijd zorgen dat we de informatie juist verwerken", aldus Dejonghe.