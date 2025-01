Harm Vanhoucke trapt na naar Lotto-Dstny: "Contractstress heeft mijn hele najaar verpest"

Niet alleen Tom Pidcock, ook onze landgenoot Harm Vanhoucke is nieuw bij het wielerteam Q36.5. De 27-jarige klimmer is blij met de reddingsboei die de Zwitserse ploeg hem toewierp, want hij was een van de slachtoffers van de budgettaire problemen bij zijn vorige ploeg Lotto. "De stress rond mijn contract nam zoveel weg van mijn energie..."

Op de mediadag van Q36.5 Pro Cycling Team op stage in Spanje ging er dan ook veel aandacht naar het verhaal van Vanhoucke , die sinds 2019 op een kort intermezzo bij DSM na bij Lotto - Dstny fietste. En het was de bedoeling dat hij er ook in 2025 zou koersen. "In de Tour maakten we een mondeling akkoord. Ik dacht dat ik vrij snel nadien zou kunnen tekenen." "Tot ik hoorde dat de ploeg geen contracten meer mocht ondertekenen, behalve de minimumcontracten." De impact van het wachten was groot. Vanhoucke lijkt nog altijd geëmotioneerd, als hij er nu over praat. "Het bleef maar duren en duren. Ze waren me echt een beetje aan het lijntje aan het houden. Ze zeiden wel dat het goed zou komen en dat ik geen stress moest hebben." "Maar heel mijn najaar is erdoor verpest. Ik heb een gezin en een huis dat moet afbetaald worden. Als je dan opeens zonder contract zit, weet je niet wat je moet beginnen. De stress heeft zoveel op mij gewogen. Ik deed wel mijn trainingen, maar de stress nam zoveel energie van me weg."

De reddingsboei kwam uiteindelijk van Q36.5, dat laat in het seizoen een voorstel deed. "Een mooi aanbod. En dus heb ik beslist om te vertrekken. Het leek me echt een ploeg die aan het groeien is en die zeker heel grote stappen wil zetten. Dat sprak me wel aan." Vanhoucke begint aan het nieuwe seizoen begin februari in Oman, gevolgd door de Spaanse Clasica Jaen. Nadien verdwijnt hij even uit koers, want dan wordt de geboorte van zijn tweede kind verwacht: een dochtertje, van wie boezemvriend Maxim Van Gils de peter wordt. "Als alles goed verloopt met de bevalling rijd ik nadien in de Ardèche en Drôme, de Internationale Wielerweek Coppi e Bartali en de Ronde van Griekenland."

Bij zijn nieuwe ploeg krijgt Vanhoucke een vergelijkbare rol als vroeger bij Lotto. "In rondjes van een week, zoals Oman, wil ik echt scoren en heb ik de ambitie om een klassement te rijden."



"En als we een grote ronde kunnen rijden met de ploeg, dan zal dat in dienst zijn van Pidcock of met een vrije rol om voor etappes te gaan." Vanhoucke eindigde in zijn carrière al tweemaal als derde in een Giro-rit.

Uitzicht op een plaats in de Tour heeft tweedeklasser Q36.5 niet, maar daar is Vanhoucke niet rouwig om. "Vorig jaar heb ik voor het eerst de Tour gedaan. Vraag je het me nu, dan zeg ik dat ik nooit meer zal teruggaan."



"Superhectisch was het. Die hectiek in het peloton en daarrond, dat was iets wat ik nog nooit heb meegemaakt. Goed voor één keer en ik ben blij dat ik het een keer heb gedaan, maar ik vind er echt niets aan."