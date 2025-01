Q36.5 en kopman Tom Pidcock stellen hun nieuwe outfit voor

Tom Pidcock koerst niet langer voor Ineos-Grenadiers, wel voor de Zwitserse formatie Q36.5. Dit weekend heeft de ploeg de uitrusting voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Zoek dus niet langer naar Pidcock in een rood shirt, hij rijdt nu in het wit en blauw. Bekijk hier de beelden van zijn nieuwe outfit.

Debuut in Saudi-Arabië

Q36.5 heeft flink geïnvesteerd. Naast Tom Pidcock wist het Zwitserse ProTeam ook de Italiaanse sprinter Giacomo Nizzolo aan boord te halen. Frederik Frison en Harm Vanhoucke maken de overstap van de Lotto-ploeg.

De renners bereiden momenteel het seizoen voor in Spanje. Eind deze maand debuteert Pidcock voor zijn nieuw team in de AIUIa Tour in Saudi-Arabië.