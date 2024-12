Tom Pidcock bevestigt dat hij deze winter niet zal crossen: "Wil me settelen bij mijn nieuwe team"

Wat al even in de lucht hing, is nu ook bevestigd: Tom Pidcock laat het veld links liggen dit seizoen. De Brit wil zich focussen op zijn overstap naar wegteam Q36.5. Zo komen er geen duels tussen "de Grote Drie" in de cross. "Maar het plan is om volgend seizoen terug te keren!", verzekert Pidcock.