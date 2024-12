Kurt Bogaerts volgt pupil Tom Pidcock naar Q36.5: "Heel speciaal om samen te blijven werken"

Kurt Bogaerts maakt de overstap van Ineos Grenadiers naar Q36.5 Pro Cycling Team. Dat maakte de Zwitserse wielerploeg vandaag bekend. De begeleider van Tom Pidcock volgt zo zijn poulain, die eerder al zijn sprong naar Q36.5 aankondigde. Bogaerts wordt Head of Technical Performance in de technische staf.

Begin deze maand maakte Tom Pidcock zijn nieuwe bestemming bekend. De Brit zag geen toekomst meer bij Ineos Grenadiers en verkaste na 4 jaar naar Q36.5 Pro Cycling Team.

Dat ook Kurt Bogaerts mee zou transfereren, leek toen al een zekerheidje. Vandaag maakt de Zwitserse wielerploeg ook effectief bekend dat de 47-jarige Bogaerts bij hen aan de slag gaat.

Onze landgenoot is al sinds 2018 de begeleider van Pidcock en reageerde tevreden op de verlengde samenwerking. "Het is heel speciaal om met Tom te kunnen blijven werken", klonk het.

"We hebben samen prachtige resultaten geboekt en ik kijk ernaar uit om ons avontuur verder te zetten." Bogaerts wordt Head of Technical Performance in de technische staf van Q36.5. De Belgische verzorgster Xenia De Roose trekt eveneens mee.

De Zwitsers kondigden vandaag trouwens ook nog de overstap aan van Joe Pidcock. De jongere broer van Tom is de 25e en laatste renner in hun selectie voor volgend wielerjaar.

Het procontinentale team rijdt met een Zwitserse licentie en zat van 2016 tot 2021 in de WorldTour als Team Qhubeka onder Zuid-Afrikaanse vlag. Met Frederik Frison en de pas gestopte Tom Devriendt telde Q36.5 het afgelopen jaar 2 Belgen.