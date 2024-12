Dimitri Van den Bergh houdt Belgische eer hoog in Ally Pally: hij wint vlot van Slevin op weg naar WK-ronde 3

Oef. We hebben dan toch een Belgische zege gekregen op het WK darts. Na de vroege exits van Huybrechts en De Decker, was Dimitri Van den Bergh vandaag wel op de afspraak. In zijn eerste wedstrijd op dit WK nam hij vlot de maat van de Ier Dylan Slevin: 3-0. The Dreammaker mag naar ronde 3, waar nummer 43 op de Order of Merit Callan Rydz wacht.

Gelukkig niet, want ook de motor van Slevin sputterde in de eerste set. Niemand kon een break afdwingen, Dancing Dimi mocht op zijn eigen leg de set binnenhengelen. Dat hij dat deed met een 117-uitworp, zorgde dan wel weer voor vertrouwen.

Amper één week waren we ver op dit WK, maar nu al kreeg Dimitri Van den Bergh het gewicht van de Belgische dartsfans op zijn schouders. Na de vroege uitschakelingen van Huybrechts en De Decker was The Dreammaker de enige overgebleven landgenoot.

Dat vertrouwen wierp ook meteen zijn vruchten af in set 2: Van den Bergh snoepte het eerste spelletje af van Slevin. Maar even snel was die bonus weer weg, want de Ier pakte ook uit met een break.

Gelukkig had Dimi zijn scorend vermogen dan wel al opgekrikt. De tripels vielen een pak vlotter. Had de terugkeer van de befaamde Ally Pally-wesp er iets mee te maken? Het beestje zorgde in elk geval even voor een komisch moment.

Van den Bergh liet zich er niet door afleiden en sloeg op het perfecte moment toe. Hij brak Slevin in een nieuwe decider, de comfortabele 2-0 in sets was binnen.