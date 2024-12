Kerkhof van WK-toppers "scherpte focus aan" bij Van den Bergh: "Ik wou niet bij die groep horen"

Reekshoofd na reekshoofd zag hij sneuvelen, maar Dimitri Van den Bergh hield wel stand in zijn openingsmatch op het WK darts. "The Dreammaker" kan zijn bijnaam nog alle eer aandoen in Londen: "Ik blijf mijn droom najagen", zei hij.

"Je staat ook niet in een vingerknip in de volgende ronde. Je moet nog altijd je taak doen." En dat deed Dancing Dimi ook: met 3-0 schakelde hij Dylan Slevin uit.

"Dat scherpte mijn focus wel aan", zei Van den Bergh. "Je zag er reekshoofd na reekshoofd uit liggen. Bij die groep wil je niet horen. Het was dus focus, focus, focus."

Van den Bergh begon wat "nerveus" aan zijn wedstrijd. "Maar ik groeide wel in de partij. Wat ik de voorbije twee maanden heb gedaan, is in mijn voordeel."

"Toen ik Dylan de hand schudde, zei hij ook dat ik op de cruciale momenten er stond. Omdat ik zoveel respect kreeg van hem, heb ik ook naar het publiek gebaard: Dylan is een legende."

Met de Brit Callan Rydz, het nummer 43 van de wereld, staat Van den Bergh nu tegenover een haalbare kaart. "Hij speelt heel instabiel", zei onze landgenoot.

"Zijn eerste wedstrijd was geweldig, maar vandaag ging het niet zo vlot. Ik kan het dus niet berekenen. Dat zijn tweede wedstrijd minder ging, zal me wat vertrouwen geven, want ik ben wel heel stabiel."

"Ik kijk al uit naar mijn volgende wedstrijd. Kerstmis of niet, ik zal aan het dartbord staan om te oefenen. Ik heb een taak te doen en een droom om na te jagen", besloot hij.