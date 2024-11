WB schaatsen Peking: Swings en Van Elst openen met 17e plaats op 1.500 meter

Swings eindigt 17e op 1.500m, net als Van Elst

Bart Swings is 17e van de 20 deelnemers geworden op de 1.500 meter. Met 1'47"18 was hij 3 tienden trager dan vorige week in Nagano, toen hij 12e werd in 1'46"84.



De winnaar was dezelfde: de Amerikaan Jordan Stolz, die 1'43"94 nodig had. De 20-jarige won vorig week de 500, 1.000 en 1.500m. De Chinees Zhongyan Ning kwam het dichtst in de buurt (1'44"26). De rest stond op meer dan een seconde, Kjeld Nuis (1'45"05) op kop. Stolz won eerder op de dag ook al de 500m.



Er kwamen nog 6 Belgen in actie. Fran Vanhoutte finishte als 15e in 39"40, Isabelle van Elst als 16e in 39"45 op de 500 meter in de B-groep. Winst was er voor de Kazakse Nadezjda Morozova in 38"82.



Ook in de B-groep snelde Mathias Vosté naar de 17e plek in 35"76, op 71 honderdsten van winnaar Zach Stoppelmoor uit de VS. Robbe Beelen eindigde 26e in 36'43.



In de B-groep van de 1.500 meter was Sandrine Tas 14e in 2'00"67, de zege ging naar de Amerikaanse Greta Myers in 1'59"05. En Indra Médard bij de mannen finishte in 1'48"52 als 15e op meer dan 2 seconden van de Italiaan Daniele Di Stefano (1'46"28).



In de A-groep kwam Isabelle van Elst ook tot een 17e plaats zoals Swings. Met 1'58"68 was ze een kleine 4 seconden trager dan laureate Miho Takagi (1'55"07) uit Japan.