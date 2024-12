WK schaken: Ding weigert door te duwen in bloedeloze 10e partij

Bloedeloze 10e partij eindigt in "snelle" remise

Het WK schaken begon spectaculair, met 2 overwinningen in 3 partijen, maar sindsdien stapelen de remises zich op. Ding Liren had dankzij een gewiekste keuze in de opening nochtans een klein voordeel op Gukesh in de 10e partij.



Maar tot ieders verbazing koos Ding er toch voor om bij de eerste de beste kans heel wat stukken gelijkmatig van het bord te laten verdwijnen, waardoor het in de sterren stond geschreven dat we opnieuw remise zouden krijgen.



Zal Ding zich deze tactiek later nog beklagen? Of is, met de finish stilaan in zicht, de schrik om te verliezen groter dan de wil om te winnen?