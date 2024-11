40 doelpunten! Monsterzeges, dramatische ontknoping en Belgische onemanshow kleuren spektakelrijke CL-avond

di 26 november 2024 23:12

Wat was dat allemaal? De vijfde speeldag van de Champions League zal voor eeuwig de geschiedenis ingaan als een dol doelpuntencarrousel. Met veertig goals in negen wedstrijden was er geen enkel dul moment. Vraag dat maar aan De Ketelaere, Trossard of zelfs Kevin De Bruyne. Herbeleef het spektakelstuk hieronder.

UEFA Champions League

BSC Young Boys einde 1 - 6 Atalanta

Een onemanshow van Charles De Ketelaere. De Rode Duivel toonde zich hyperefficiënt tegen BSC Young Boys en scoorde niet alleen twee keer, hij gaf ook drie assists voor Atalanta. Alleen in de beslissende 1-6 had onze landgenoot geen voet. En zo blijft Bergamo in de ban van een Belg.

UEFA Champions League

Manchester City einde 3 - 3 Feyenoord

Opnieuw een trauma voor Manchester City. Hoewel de Citizens na twee goals van Haaland en een bevrijdende treffer van Gundogan op lang op weg leken naar de heropleving, implodeerde de ploeg in het slot helemaal. Na mistasten van Gvardiol en Ederson ging het van 3-0 naar 3-3. Pijnlijk voor invaller Kevin De Bruyne en co..

UEFA Champions League

FC Bayern München einde 1 - 0 Paris Saint-Germain

Een deugddoende zege voor Vincent Kompany in Europa. Tegen Paris Saint-Germain was het lang schaken en nagelbijten voor FC Bayern München, maar na klungelen van de Parijse doelman zorgde Kim net voor de rust voor de bevrijding. Toen Dembele in de tweede helft met rood het veld moest verlaten, controleerde Bayern de clash. Al liet het (te) vaak de kans liggen om de kloof uit te diepen.

UEFA Champions League

Internazionale einde 1 - 0 RB Leipzig

Het was opnieuw niet de avond voor RB Leipzig in de Champions League. Zo spectaculair Openda en co. soms spelen in Duitsland, zo onherkenbaar zijn ze te vaak in Europa. Na een geschiedenisloze wedstrijd moest Leipzig ook het hoofd buigen voor Inter: 1-0.

UEFA Champions League

Sporting CP einde 1 - 5 Arsenal

Een gala-avond voor Arsenal. De Premier League-ploeg stond na de rust al 0-3 voor tegen een inspiratieloos Sporting. Als invaller tekende Leandro Trossard uiteindelijk voor de duidelijke en zware 1-5-cijfers.

UEFA Champions League

FC Barcelona einde 3 - 0 Stade Brest

Barcelona heeft de Champions League-revelatie Stade Brest met de voetjes op de grond gezet. De Franse stuntploeg moest zijn meerdere erkennen in Lewandowski en co.. De successpits opende de score vanaf de stip en sloot de wedstrijd ook symbolisch af met de 3-0.

UEFA Champions League

Bayer 04 Leverkusen einde 5 - 0 Red Bull Salzburg

Ook Bayer 04 Leverkusen beleefde een droomavond. Wirtz toverde twee keer en ook Grimaldo tekende voor een pareltje vanuit een vrije trap. Goed voor een overtuigende 5-0-zege tegen Red Bull Salzburg.

UEFA Champions League

Sparta Praag einde 0 - 6 Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft de Champions League-avond met monstercijfers geopend. De ploeg van Diego Simeone toonde zich op alle vlakken een maatje te groot voor zijn tegenstander Sparta Praag. Na een dubbel doelpunt van Alvarez en Correa, en ook nog treffers van het duo Griezmann/Llorento werd het 0-6.

UEFA Champions League

Slovan Bratislava einde 2 - 3 AC Milan

AC Milan kende net wat meer moeilijkheden met Slovan Bratislava. De tienkoppige thuisploeg deed de bezoekers uit Milaan in het slot nog ferm bibberen. Met een heerlijke pegel dacht Bratislava nog een slotoffensief in elkaar te knutselen, maar alle hoop kwam uiteindelijk te laat tegen Milan: 2-3.