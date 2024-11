LIVE (10 u): Met of zonder Romelu Lukaku: wie selecteert bondscoach Tedesco bij de Rode Duivels?

Wat kunnen we verwachten?

Keert Romelu Lukaku nu of na de jaarwisseling terug bij de Rode Duivels? Dat is de grote vraag bij de selectie van vandaag. De vorige interlandperiodes was de spits er niet bij om zich te focussen op zijn start bij Napoli en omdat "zijn vlammetje voor de nationale ploeg niet brandde".





Op Kevin De Bruyne - net hersteld van een dijbeenblessure - moet Domenico Tedesco niet rekenen voor de Nations League-wedstrijden tegen Italië en Israël. De kapitein duwde even de Duivelse pauzeknop in.





Dus wordt het uitkijken naar welke jonge spelers Tedesco kansen geeft. Mika Godts (Ajax) heeft zich in de kijker gespeeld, ook achterin maken enkele jonkies zoals Sardella, Seys en Dams kans.