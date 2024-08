KAA Gent krijgt topaffiche tegen Chelsea in Conference League, Cercle Brugge ontvangt Basaksehir als grootste naam

Topaffiche voor KAA Gent in de Conference League. De Buffalo's mogen naar Londen voor een duel tegen Chelsea en treffen daarnaast haalbare kaarten. Cercle Brugge maakt zich op voor de komst van Basaksehir uit Turkije. Zelf reist de Vereniging naar IJsland om Vikingur partij te geven.

Ze stappen dan weer op hun beurt het vliegtuig op naar Lugano, Zwitserland. Tot slot is Larne uit Noord-Ierland een onbekende opponent.

Meteen de enige grote klepper op de agenda van de Buffalo's. Ze ontvangen Molde uit Noorwegen, Omonia uit Cyprus en TSC uit Servië nog in Gent.

De fans van KAA Gent kunnen zich verlekkeren op een verplaatsing naar Londen voor een absolute topaffiche tegen Chelsea . Met Roméo Lavia treffen Wouter Vrancken en co. er een landgenoot.

Komt Romeo Lavia (nu geblesseerd) in actie tegen Gent?

Basaksehir is de grootste naam op de kalender van Cercle Brugge. De Belgische club ontvangt de ploeg uit Istanboel en zijn Turkse fans in het Jan Breydelstadion.

Ook Heart of Midlothian - voorlopig de nummer 10 in Schotland, maar wel de club met de mooiste naam - maakt een bezoekje aan Brugge. Tot slot ontvangt Cercle ook St. Gallen uit Zwitserland in eigen huis.

Voor de enthousiastelingen die graag op Europees avontuur trekken. LASK brengt de supporters van groen en zwart naar Oostenrijk, met Olimpija moet Cercle ook naar Slovenië en een trip naar IJsland staat op de planning om Vikingur te bekampen.