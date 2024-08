Tegen welke ploegen nemen KAA Gent en Cercle Brugge het op? Dit zijn de potten van de Conference League

Voor de vierde keer op rij met KAA Gent en voor de eerste keer met Cercle Brugge. Welke ploegen treffen beide ploegen straks in de vernieuwde Conference League? Dit zijn de mogelijke tegenstanders bij de loting straks.

Ook de Conference League zit dit seizoen in een nieuw jasje, maar de League Phase ziet er een beetje anders uit dan in de Europa League en Champions League.

De traditionele groepsfase van de Conference League wordt ook vervangen door een minikampioenschap met 36 teams en één klassement. De top 8 stoot rechtstreeks door naar de 1/8e finales, de 9e tot 24e speelt barrages.

Het grote verschil is dat elke ploeg 6 wedstrijden speelt in plaats van 8, 3 thuiswedstrijden en 3 uitwedstrijden. Er zijn ook 6 potten, dus elke wedstrijd is tegen een ploeg uit een andere pot.