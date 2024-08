NGT Racing heeft zichzelf opgevolgd als winnaar van de 24 uur van Zolder. In Limburg werd het zo een Porsche-feestje, want ook nummer 2 Belgium Racing rijdt met het Duitse merk. Bert Longin parkeerde zijn Audi op plek 3 in zijn (mogelijk?) laatste editie anno 2024. Bekijk een ruime samenvatting van de uithoudingsrace.