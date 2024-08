Coppa Italia: Napoli heeft penalty's nodig, Ngonge zet elfmeter om

Napoli en Ngonge halen opgelucht adem

In de eerste ronde van de Italiaanse beker is Napoli thuis met de schrik vrijgekomen tegen tweedeklasser Modena. Napoli had 75 procent balbezit en schoot 28 keer op doel, maar na 90 minuten stond er nog altijd 0-0 op het bord.



Na de reguliere tijd werden meteen strafschoppen genomen. Modena kwam 1-2 voor na een misser van Cheddira. Ngonge, ingekomen in de 73e minuut, zette de derde van Napoli om en maakte er 2-2 van. Modena zou nog 2 keer missen. Doelman Alex Meret pakte de laatste elfmeter van Giovanni Zaro.