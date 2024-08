Emma Plasschaert (7e) grijpt naast het brons na moeizame medaillerace, Bouwmeester succesvolste zeilster ooit

Het is Emma Plasschaert niet gelukt om in extremis de bronzen medaille in de wacht te slepen in de ILCA 6-klasse. Plasschaert moest rekenen op een mindere prestatie van haar concurrenten en zelf vooraan eindigen in de afsluitende medaillerace. Met een 7e plaats in de eindstand behaalt Plasschaert wel een olympisch diploma.