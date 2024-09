Transfers JPL: STVV weekt Louis Patris los bij Anderlecht, Genk haalt Amerikaanse jeugdinternational

Sofiane Boufal naar Union

Union pakt uit met een fraaie transfer. Het haalt Sofiane Boufal naar het Dudenpark. De Marokkaanse dribbelkont kwam in het verleden onder meer uit voor Angers en Lille in Frankrijk en Southampton in de Premier League, waar hij door zijn flitsen graag gezien was.



Op het WK in Qatar 2022 haalde hij met zijn land nog de halve finale. In de zege tegen de Rode Duivels stond Boufal 73 minuten in de ploeg.



De laatste 2 seizoenen vertoefde Boufal ook nog in Qatar, bij Al-Rayyan. Nu komt hij dus zijn geluk beproeven in ons land.