Transfers JPL: Nieuwe Japanse verdediger voor OHL, Daland trekt naar Cardiff

Genk ziet McKenzie naar Frankrijk trekken

Het zat er al even aan te komen, maar de transfer van Genk-verdediger Mark McKenzie (25) naar het Franse Toulouse is nu ook officieel. De Amerikaan trekt voor zo'n 3 miljoen euro naar de Ligue 1. Een pak minder dan de 5 miljoen euro die Genk in januari 2021 voor de Amerikaanse international betaalde aan Philadelphia Union, aangezien McKenzie in zijn laatste contractjaar zat.



McKenzie ontpopte zich in Limburg snel tot sterkhouder achterin. Hij kwam bij Genk in totaal tot 128 wedstrijden. Afgelopen weekend kwam hij voor het laatst in actie voor Genk in de zege tegen Club Brugge.