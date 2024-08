Transfers JPL: Japanner moet middenveld van Gent versterken, Antwerp haalt voormalig Ajax-toptalent binnen

Japanse middenvelder voor Gent

KAA Gent heeft met de Japanner Atsuki Ito versterking gevonden voor het middenveld. Ito maakt de overstap van de Japanse eersteklasser Urawa Red Diamonds.



In zijn geboortestad speelde hij 173 wedstrijden, waarin hij 19 keer scoorde en 15 assists gaf. Nu kiest de 26-jarige middenvelder dus voor een buitenlands avontuur. Ito is ook international van Japan. Hij kwam al 3 keer in actie voor de nationale ploeg.



"Na het vertrek van De Sart was het nodig om wat ervaring binnen te halen", vertelt Manager Sports Arnar Vidarsson. "Ito is polyvalent en kan op de 6 en op de 8 spelen. Het is een fysiek sterke speler met een groot loopvermogen."