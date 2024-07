Transfers JPL: Charleroi versterkt zijn defensie met Syrisch international

Charleroi versterkt zich met Syriër

De Carolo's hebben er een verdediger bij. De 24-jarige Syriër, Aiham Ousou, komt op uitleenbasis over van Slavia Praag. Er is ook een aankoopoptie.



Ousou werd geboren in Zweden en verkaste in 2021 naar Slavia Praag. Voor de Tsjechische topclub kwam Ousou 73 keer in actie. Hij pikte 2 goals en 3 assists mee.



Vorig seizoen bracht Ousou het eerste deel door bij het Zweedse team Hacken. De tweede helft van het seizoen speelde hij bij Cadiz in Spanje.



Ousou is ook Syrisch international. Begin dit jaar was hij er bij in de Asian Cup.