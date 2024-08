LIVESTREAM: Ai! Gilles Thomas laat twee balken vallen maar blijft wel binnen tijd, 8 strafpunten voor België

"Er moet bij de hele sterke landen iets fout gaan als België een medaille wil"

Cocommentator Frederik De Backer was na de kwalificaties gisteren bijzonder tevreden met de Belgische prestatie. "De Belgen sprongen gisteren heel solide", blikte hij terug. "Met 8 strafpunten stonden we dicht bij de grote landen."



Mogen onze landgenoten vandaag dan dromen van een medaille? "De uitslag van gisteren geeft absoluut de waardeverhouding van de landen weer", meent De Backer. "Duitsland steekt er met kop en schouders bovenuit, dan kwamen Ierland en de VS heel sterk voor de dag en dan waren wij er."



"Als vierde hebben we dus wel kans op een medaille, alleen mogen we niet vergeten dat Zweden 1 uitschuiver heeft gemaakt en dat zal vandaag niet meer gebeuren."



"We zijn dus wel met 5 of 6 landen die voor de medailles gaan vechten. En dan moet je misschien wel durven zeggen dat Zweden, Duitsland en Ierland nog dat tikje voorsprong hebben. Er moet bij die hele sterke landen dus iets fout gaan, we lopen niet zomaar de medailles binnen."