Kajaksters Lize Broekx en Hermien Peters knokken zich bij top 2 in de reeksen en mogen meteen naar halve finales

In de K2 500 meter, de kajakdiscipline voor duo's, hebben Lize Broekx en Hermien Peters een ticket geboekt voor de halve finales. Dankzij een goede indeling werden ze nog vrij vlot 2e in hun reeks. Zo mogen ze rechtstreeks naar de halve finales. Die vinden vrijdag plaats.

Als duo zien we Broekx en Peters vrijdag terug, want ze mogen de kwartfinales overslaan. Morgen proberen ze hun kunstje individueel over te doen in de reeksen van de K1.

Achteraf was de opluchting groot bij de twee Belgische kajaksters.

Lize Broekx: "Het is altijd moeilijk in te schatten. Het was wel ons doel en dat is gelukt, dus dat is leuk. Zoals altijd probeerden we goed te starten, maar dat blijft een moeilijk puntje. Ons basistempo lag wel enorm hoog. We gingen echt hard. Het was het plan om te blijven gaan."

Hermien Peters: "Sterk finishen is meestal ons sterk punt. We proberen er dubbel zo hard op te focussen. Het maakt niet uit hoe ver de anderen voorliggen. Over de meet keken we toch nog eens extra. Tijdens een race zie je niet altijd wat je denkt."

Lize Broekx: "De kwartfinales overslaan is zeker een voordeel. Morgen is er nog de K1. Hoe minder races, hoe beter, in functie van vrijdag (eindfase K2, red.). De halve finale zal sowieso pittig worden."

Hermien Peters: "K2 is absoluut ons hoofddoel. Dat is waarom we hier zijn. In de K1 hebben we ook ambities, maar dit is echt het belangrijkste."