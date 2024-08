Kajakkers Hermien Peters en Lize Broekx eindigen sterk toernooi met 5e plek op de 500 meter

Lize Broekx en Hermien Peters hebben hun olympisch toernooi in de K2 afgesloten op de vijfde plek. Het Belgische kajakduo haperde bij de start heel even, wat voor een mini-inhaalrace zorgde in de A-finale. Hun eindschot was net niet zo verschroeiend als in de halve finale, waardoor onze landgenoten trots mogen zijn met een mooie 5e stek.

"Ik ben heel tevreden, maar het is dubbel", reageert Hermien Peters meteen na de finale. "We kwamen voor de medaille."

"We kunnen onszelf niets verwijten. Al blijft het toch een beetje zuur. We zaten er niet ver af", pikt Lize Broekx in.

Haar kajakpartner knikt: "We Mogen tevreden zijn van heel onze wedstrijd. Veel beter konden we niet beter presteren. Voor plek 2 tot en met 6 was het heel nipt. Het was een heel stevige wedstrijd."

"Op dit moment moet het nog even doorsijpelen dat we trots mogen zijn op onze prestatie", besluit Broekx.