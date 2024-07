Jorre Verstraeten botst in 2e ronde op onvermijdbare Spanjaard: "Pijnlijk, had écht gevoel dat ik kon winnen"

Jorre Verstraeten heeft in zijn tweede ronde niet kunnen winnen van zijn angstgegner. De Spanjaard Francisco Garrigos klopte onze landgenoot na elk voorgaand duel, nu ook in Parijs. Verstraeten leek nochtans lang controle te hebben over de kamp, maar werd geworpen in de golden score. Zo haalt hij - net als in Tokio - de kwartfinales niet.

Beter doen dan in Tokio drie jaar geleden. Daar hoopte Jorre Verstraeten op in Parijs.

Dat betekende opnieuw een exit vlak voor de kwartfinales, net als in Japan. Garrigos? Die hijgt uit na zijn 5e zege in 5 wedstrijden tegen Verstraeten.

Een slijtageslag in de golden score was het gevolg. Daarin probeerde Verstraeten het grondgevecht aan te gaan, maar na bijna 3 minuten werd hij geworpen.

Werk aan de winkel, wist de Belg. Dus begon hij erg pienter en berekend aan zijn wedstrijd. Verstraeten hield gelijke tred met Garrigos en leek zelfs de controle in handen te hebben. Scoren? Dat lukte niet in de reguliere tijd.

"Het is pijnlijk, zeker omdat ik het gevoel heb dat ik kon winnen", opent Jorre Verstraeten zijn reactie. "Ik voelde me goed in de kamp. De kansen waren er zeker en vast."

"Ik was gevaarlijker dan hem, maar op het einde maak ik een fout door de vermoeidheid. Het is een ontgoocheling die ik even moet verwerken", zegt hij met tranen in zijn ogen.

Garrigos was vrij in de eerste ronde. Speelde dat mee? "Ik denk niet dat de opeenvolging van gevechten niet het probleem is. Ik was eigenlijk zelfs blij dat ik een eerste gevecht had om onder stoom te komen."

"Ik heb getoond dat mijn plan tegen Garrigos werkt, maar jammer genoeg maak ik een fout. Ik heb er zo hard voor gewerkt, nu moet ik nog wat harder werken. Maar ik heb alles gegeven, dus kan me niets verwijten", besluit de Belg.