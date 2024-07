Belgisch record voor Lucas Henveaux op 800 m vrije slag, Vanotterdijk zwemt naar halve finale in 100 m rugslag

Roos Vanotterdijk en Lucas Henveaux hebben bemoedigende prestaties neergezet in hun ochtendsessie. Vanotterdijk zwom haar 2e snelste tijd ooit in de reeksen van de 100 meter rugslag, goed voor een plek in de halve finale. Henveaux beukte zich naar een Belgisch record in 7'51'51". Helaas voor onze landgenoot krijgt hij geen poging in de finale om dat nog eens te breken.