EK zwemmen: Roos Vanotterdijk pakt met BRONS op de 100 meter rugslag haar 3e medaille

Roos Vanotterdijk heeft een derde medaille veroverd op het EK zwemmen in Belgrado. Onze landgenote zwom naar de bronzen medaille op de 100 meter rugslag. Op hetzelfde nummer bij de mannen strandde Noah Verreth in de halve finales.

Roos Vanotterdijk is vertrouwen aan het tanken op het EK zwemmen in Belgrado. Het zwemtalent komt in de Servische hoofdstad boven water na een moeilijke periode op fysiek en mentaal vlak.

Na zilver op de 50 meter vlinderslag en de Europese titel op de 100 meter vlinderslag had Vanotterdijk zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter rugslag.

In die finale kwam ze pas als vierde door halfweg. De Poolse Adela Piskorska en de Ierse Danielle Hill kon Vanotterdijk niet meer inhalen, maar met brons legde ze wel al een derde medaille in haar mandje in Belgrado.

Met 1'00"58 bleef ze boven haar tijd uit de halve finales en ook bijna een seconde boven haar Belgisch record. Maar een derde finale zal ook vermoeidheid veroorzaakt hebben.