VIDEO - Gele trui Tadej Pogacar springt weg in slotkilometer Puy Mary, Remco Evenepoel zoekt eigen tempo

Het stond in de sterren geschreven dat Tadej Pogacar iets zou proberen in de elfde rit van de Ronde van Frankrijk, zeker na het sloopwerk van zijn team UAE. In de laatste kilometer van de Puy Mary, een klim van 1e categorie, schoot de gele trui weg. Jonas Vingegaard reageerde als eerste, Remco Evenepoel bleef zitten en zocht vooral zijn eigen tempo.