Nederlandse succescoach Bram Peters versterkt de trainersstaf van Atletiek Vlaanderen

Nederlandse versterking voor Belgische atleten. De Nederlandse coach Bram Peters verhuist na dit atletiekseizoen naar Atletiek Vlaanderen. In Nederland was hij onder meer coach van de succesvolle estafetteploegen op de 4x400 meter.

Atletiek Vlaanderen zal midden september de Nederlander Bram Peters aan zijn trainersstaf toevoegen. De 32-jarige ex-atleet zal vanaf dan de sprint- en hordenprogramma's van de Topsportwerking in Gent leiden.

Peters zal hierbij een tandem vormen met Bart Bennema en Tom Du Pan. In het najaar wordt, in samenspraak met de Franstalige atletiekfederatie, beslist over de nationale verantwoordelijkheden voor de aflossingen, klinkt het nog.

Peters was als atleet gespecialiseerd op de 400 meter, maar kon internationaal niet doorbreken. Op zijn 24e hing hij zijn spikes aan de haak en richtte zich op zijn trainerscarrière.

Samen met Laurent Meuwly zorgde Peters voor een Nederlandse succesgolf, zo werden Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol vorig jaar wereldkampioen op de 4x400 meter.

"De Atletiekunie is zeer erkentelijk voor de jaren die Bram met volle inzet en enthousiasme bij ons heeft gewerkt en wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging in Vlaanderen", klinkt het bij de Nederlandse Atletieunie.